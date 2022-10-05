Туристичний бум Середземномор’я: Що відбувається

Нові дані показують, що декілька країн Середземномор’я переживають потужний період відновлення в туристичній галузі, не зважаючи на рекордну інфляцію та зростання цін на енергоносії.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters , урядові чиновники Іспанії оголосили, що в серпні через міжнародні аеропорти країни пройшло майже дев’ять мільйонів пасажирів. А це лише на 13 відсотків менше, ніж у тому ж місяці 2019 року.

Іспанія очікує, що цього року доходи від туризму сягнуть 151 мільярда євро. Це становить 98% від рівня до пандемії, коли туристична діяльність приносила країні 154 мільярди євро. Це дані згідно з даними Exceltur, яка об’єднує великі іспанські готельні мережі, туристичні агенти, туроператори та авіакомпанії.

Справи навіть краще у країн-сусідів. Кількість міжнародних мандрівників, які відвідали Португалію в липні, перевищила рівень до пандемії. А в Італії близько 49 мільйонів туристів провели принаймні одну ніч у готелі протягом літнього періоду з червня по серпень. Це лише на 6,9 відсотків менше, ніж у 2019 році.

Щодо Греції, Міністерство фінансів країни передбачило, що дохід від туризму перевищить 18 мільярдів доларів. Це побило попередній рекорд, встановлений у 2019 році. Чисті доходи бюджету за перші вісім місяців року склали 38 мільярдів доларів. Це стало можливим частково завдяки вищим, ніж очікувалося надходженням від туризму.

Відтак, країни Середземномор’я поступово йдуть до туристичного буму.

Нагадуємо, що раніше на нашому порталі виходив матеріал про відпочинок на острові Родос у Греції.

Станіслав Ткацевіч