Послаблені правила в’їзду в Німеччину діятимуть до 31 січня

Німеччина продовжить застосовувати пом’якшені правила в’їзду через COVID-19 для мандрівників до 31 січня.

Німецький уряд оголосив, що послаблені правила в’їзду до країни для мандрівників діятимуть до наступного року.

“В’їзд до Німеччини залишатиметься без ускладнень до 31 січня 2023 року: будь-хто, хто в’їжджає до Німеччини, не повинен підтверджувати, що він був вакцинований проти коронавірусу, одужав від інфекції чи пройшов тестування”, – йдеться у повідомленні від уряду.

Про це пише SchengenVisaInfo .

Водночас уряд наголосив, що обмеження будуть застосовуватися до мандрівників із потенційно небезпечних регіонів.

Але оскільки наразі в списку країн з можливим потенційним ризиком поширення інфекції немає жодної, громадяни будь-якої країни мають право в’їжджати до Німеччини.

Варто пам’ятати, що всередині країни діють нові ковід-обмеження з 1 жовтня. Зокрема, на поїздах довго слідування пасажири віком від 14 років мають одягати маски.

До того ж, коронавірусні правила посилять у будинках для літніх людей, а також лікарнях. З 1 жовтня всі працівники цих закладів, і відвідувачі будуть зобов’язані носити маску. Крім того, відвідувачі повинні будуть надати результат негативного експрес-тесту. Персонал матиме робити тест тричі на тиждень.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про туристичний бум у країнах Середземномор’я.

Станіслав Ткацевіч