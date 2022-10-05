Таїланд зняв обмеження та відкрив кордони для туристів

З 1 жовтня 2022 року до країни можна в’їжджати без перешкод.

Управління туризму Таїланду (TAT) підтверджує, що з 1 жовтня іноземним мандрівникам до Таїланду більше не потрібно пред’являти докази вакцинації та результати тестів. Крім того, мандрівники тепер можуть залишатися в країні довше.

Про це пише TravelDailyNews Asia .

З 1 жовтня до 31 березня 2023 року максимальний термін перебування в Таїланді продовжується до 45 днів замість 30 для туристів з країн, які мають право на безвізовий в’їзд. Для осіб, які отримують візу після прибуття термін становитиме 30 днів замість 15.

Таїланд поступово відкривав свої кордони ще з липня 2021 року. Тепер країна повністю відкрита для подорожей. Кількість фестивалів, які проводять, теж збільшуються. Авіакомпанія Thai Airways International (THAI) вже оголосила розклад зимових рейсів на різних маршрутах по всьому світу.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про найбільш колоритні фестивалі Таїланду.

Станіслав Ткацевіч