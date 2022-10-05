У Європі вручали туристичний “Оскар”. Хто переможці?

Цьогоріч безперечним тріумфатором стала Португалія. Вона отримала понад 30 нагород, у тому числі головний приз: “Найкращий туристичний напрямок у Європі”.

На Майорці 2 жовтня цього року визначили переможців щорічної премії World Travel Awards Europe 2022. Ця нагорода вважається аналогом “Оскару” в сфері туризму.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Абсолютним тріумфатором на червоній доріжці була Португалія. Її регіон Алгарве отримав титул “Провідного пляжу Європи”. Водночас місто Порту визнали найкращою дестинацією для подорожей у ЄС.

Крім того, декілька нагород отримала столиця країни – Лісабон. Вони переважно стосуються круїзів і відпочинку на узбережжі.

Також відзначилися такі міста:

Батумі, Грузія – “Провідний туристичний напрямок Європи”;

Мадрид, Іспанія – “Найкращий європейський напрямок для зустрічей і конференцій”;

Конференц-центр Дубліна – “Найкращий європейський центр для зустрічей і конференцій”.

У галузі авіації Turkish Airlines отримала звання “Провідна авіакомпанія Європи”, а British Airways отримала звання “Провідний бренд авіакомпаній Європи”.

У готельному бізнесі відзначили готель Çırağan Palace Kempinski Istanbul у Туреччині, який став найкращим у Європі. Окрім того, Four Seasons Hotels and Resorts отримав нагороду “Провідний європейський готельний бренд класу люкс”, а Royal Monceau Suite @ Le Royal Monceau – Raffles Pari отримав нагороду за “Провідний готель Європи класу люкс”.

Найкращою круїзною компанією стала Norwegian Cruise Line.

Нагадуємо, що раніше ми писали про найкращі середньовічні міста, які варто відвідати в Португалії.

Станіслав Ткацевіч