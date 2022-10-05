У Європі вручали туристичний “Оскар”. Хто переможці?

Цьогоріч безперечним тріумфатором стала Португалія. Вона отримала понад 30 нагород, у тому числі головний приз: “Найкращий туристичний напрямок у Європі”.
На Майорці 2 жовтня цього року визначили переможців щорічної премії World Travel Awards Europe 2022. Ця нагорода вважається аналогом “Оскару” в сфері туризму.
Про це повідомляється на офіційному
Абсолютним тріумфатором на червоній доріжці була Португалія. Її регіон Алгарве отримав титул “Провідного пляжу Європи”. Водночас місто Порту визнали найкращою дестинацією для подорожей у ЄС.
Крім того, декілька нагород отримала столиця країни – Лісабон. Вони переважно стосуються круїзів і відпочинку на узбережжі.
Також відзначилися такі міста:
- Батумі, Грузія – “Провідний туристичний напрямок Європи”;
- Мадрид, Іспанія – “Найкращий європейський напрямок для зустрічей і конференцій”;
- Конференц-центр Дубліна – “Найкращий європейський центр для зустрічей і конференцій”.
У галузі авіації Turkish Airlines отримала звання “Провідна авіакомпанія Європи”, а British Airways отримала звання “Провідний бренд авіакомпаній Європи”.
У готельному бізнесі відзначили готель Çırağan Palace Kempinski Istanbul у Туреччині, який став найкращим у Європі. Окрім того, Four Seasons Hotels and Resorts отримав нагороду “Провідний європейський готельний бренд класу люкс”, а Royal Monceau Suite @ Le Royal Monceau – Raffles Pari отримав нагороду за “Провідний готель Європи класу люкс”.
Найкращою круїзною компанією стала Norwegian Cruise Line.
Нагадуємо, що раніше ми писали про найкращі середньовічні міста, які варто відвідати в Португалії.
Станіслав Ткацевіч