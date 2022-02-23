Європою в машині часу, або Подорож середньовічними містами

Ці чарівні європейські міста допоможуть уявити, якими були європейські міста в Середньовіччя. У списку немає всім відомих туристичних Мекк, як от Париж, Рим і Мюнхен, тільки найрідкісніші, атмосферні і автентичні куточки Європи!

Рюдесхайм, Німеччина

Чарівне містечко Рюдесхайм затишно розташувалося біля берегів Рейну на південному заході Німеччини.

Незважаючи на те, що місто зберегло свій первісний середньовічний вигляд, тут є все, що потрібно для комфортного туризму: готелі, кафе і ресторани, в яких подають традиційну місцеву кухню.

Рюдесхайм – найпопулярніше місто в Німеччині за числом туристів на душу населення. Оскільки саме містечко невелике, то краще приїхати сюди рано вранці й подивитися місто, а не натовпи народу.

Найвідоміша вулиця міста – Дроссельгассе. Її довжина 144 метри й на ній розташовані численні винні льохи та ресторани, адже Рюдесхайм – одна з винних столиць Німеччини.

Толедо, Іспанія

Не варто обмежувати свою подорож по Кастилії Мадридом. На відстані всього 70 км знаходиться місто, яке ніби застигло у часі. Толедо з першого погляду вражає своїми типово “іспанськими” пейзажами, що немов зійшли зі сторінок книги про Дона Кіхота.

Сюди не долинає шум великого міста, Толедо дає відчути себе середньовічним мандрівником у пошуках нових пригод.

Місто веде свою історію ще з часів Римської імперії, воно знайде, чим здивувати навіть найвибагливішого любителя історії. Вплив Толедо не тільки на іспанську, а й європейську культуру настільки великий, що розповісти про нього кількома словами майже неможливо. Історія цього міста – діалог культур. У 1986 році Толедо було включено до списку Всесвітньої історичної спадщини ЮНЕСКО.

Мантуя, Італія

Місто знаходиться на півночі країни. Мантуя оточена трьома штучними озерами. На них можна здійснювати невеликі круїзи. Сюди варто приїжджати поціновувачам архітектури.

Лише один “Герцогський палац” має понад 500 кімнат. Тут ви побачите фрески та довжелезні галереї. А якщо буде час, то завітайте до театру Бібієна та скуштуйте місцевого вина.

Місто приваблює мандрівників як батьківщина великого стародавнього поета Вергілія , а також місто, де починав свій шлях до слави великий художник Рубенс. Серед головних архітектурних цікавинок міста- Палаццо Дукале, засноване у XIII столітті.

Палаццо вражає своїми розмірами та інтер’єрним оздобленням. Численні зали, сади, внутрішні дворики роблять будинок величним і неповторним. У будівлі зберігаються цінні мальовничі та гобеленові полотна, скульптури та інші витвори мистецтва.

Сен-Поль-де-Ванс, Франція

Неможливо не відвідати Сен-Поль-де-Ванс, будучи у Провансі! Старовинне середньовічне містечко відоме приголомшливо фотогенічними пейзажами і лавандовими полями, розташованими навколо, а також своєю популярністю серед французької та американської богеми початку ХХ століття. Саме тут надихався Фіцджеральд, творили Модільяні і Кокто. У Сен-Поль-де-Ванс останні 20 років свого життя провів Марк Шагал. Тут зберігається кілька його робіт: полотно «Моє життя» та мозаїка «Закохані» у фонді Мегт, а також мозаїка на фронтоні школи, зроблена вже після смерті художника на його малюнку. Це містечко уподобав також Нікола де Сталь – французький живописець російського походження, один з найбільших майстрів повоєнного європейського мистецтва.

У найближчому передмісті розташований Фонд Майо – архітектурний шедевр роботи Хосе Луї Серта, оздоблений мозаїкою Марка Шагала. Цей музей вважають ” Лувром Лазурного берега” – стільки шедеврів зберігається в ньому. Серед робіт – картини Матісса, Шагала, Шлюбу, Боннара, Кандінського, Леже, скульптури та мозаїки Джіакометті, Міро, Арпа, Колдера.

Серед архітектурних пам’яток Сен-Поль-де-Ванса, крім старовинних будиночків 16 – 18 ст, виділяється каплиця ордена Білих Каються, Музей Локальної Історії Сен-Поль-де-Ванса

Онфлер, Франція

Розбавляє теплі південні пейзажі північним холодом французький Онфлер. Місто розташоване у Нормандії, а значить, туристів чекають затишні набережні і середньовічні площі з соборами, пейзаж прикрашає також Атлантичний океан і затоки з рибацькими причалами. Ну і не можна проґавити можливість спробувати свіжі морепродукти і ароматний кальвадос, який роблять тільки тут! Місто вважається найкрасивішим морським портом Франції.

Також Онфлер славиться як колиска імпресіонізму. Мальовнича міська гавань, де пришвартовані біло-блакитні яхти та човни місцевих рибалок дуже часто зустрічається на картинах відомих художників, наприклад Моне. З Набережної Святої Катерини відкривається чудовий вид на головну пам’ятку міста – однойменну барокову церкву яка своїми образами нагадує пароплав.

Бризігелла, Італія

Маленьке італійське містечко Бризігелла знаходиться на півночі країни, недалеко від Болон’ї.

Крім традиційних для Італії плантацій виноградників і оливок, Бризігелла вражає своїм замком 16 століття і критою алеєю з магазинчиками і кав’ярнями.

Італійську гостинність не можна не відзначити, адже це означає, що смачною кухнею і вином не буде обділений жоден турист!

Місце має автентичну культуру та багату історію.

Тут ви побачити замок, вежу та храми, які датуються XIV-XVIII століттями. Сюди краще приїжджати у літній період – так ви отримаєте нагоду побачити природу навколишніх сіл із численних пагорбів.

Евора, Португалія

Місто Евора також відоме як португальський Ватикан. Евора, хоча і не є окремою державою , але уособлює собою релігію всієї країни. Монастирі, собори і каплиці – ось як можна охарактеризувати місто трьома словами. Відома ще з 70 рр. до н.е., Евора має дуже багату історію, яку португальці зберегли до наших днів.

Евора по праву входить до списку найкрасивіших міст країни. Прогулянка його центром перенесе вас у далеке минуле, огорне атмосферою історичних епох, що стрімко змінюються. Архітектура міста формувалася під впливом мавританської та римської культур.

Більшість красивих будівель розташовано в центральній частині міста, яка входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До списку найбільш значних входить Кафедральний собор Се, палаци Васко да Гама та монарха Мануеля, храм Діани, церкви, каплиці. Усі історичні пам’ятки чудово збереглися.

Перуж, Франція

Перуж знаходиться недалеко від Ліона. Це дивовижно красиве село, вибудоване з каменю, яке назавжди полонить своїми старовинними вуличками та затишними куточками, обвитими плющем. На щастя, Перуж не постраждав від воєн або руйнівного впливу часу! Тут, як і 500 років тому, кожного туриста чекають вузькі середньовічні провулки, невеликі двоповерхові будиночки з маленькими віконцями і наче іграшковим фасадом. Однак, не варто втрачати пильність: якщо задивлятися на всі боки, можна і перечепитися за бруківку, яка, однак, тільки додає атмосфери. На Липовій площі можна прикрасити подорож келихом місцевого білого вина і цукрової галети, яку всі так само готують за середньовічним рецептом.

Це невелике поселення є постійним місцем проведення культурних заходів, таких як лицарські турніри або музичний фестиваль Le Printemps de Pérouges.

Завдяки своїй середньовічній атмосфері це місце вже служило тлом для кількох фільмів, таких як Месьє Вінсент, Три мушкетери, Мандрін і Фанфан, Гусар. У Перужі можна скуштувати фірмовий солодкий лимонний пиріг – La galette de Pérouges, який можна спробувати у пекарні у старому місті.

Відвідайте ці містечка і пориньте у середньовічну казку! Бажаємо Вам приємної подорожі!

Чехович Богдана