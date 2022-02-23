Чому Кельн найкраще місце для шопінгу?

Кельн варто відвідати задля його яскравого минулого і сучасної різноманітності. Однак якщо ви любите ходити по магазинах, то і тут Кельн стане вам в пригоді.

Кельн варто відвідати задля його яскравого минулого і сучасної різноманітності. Однак якщо ви любите ходити по магазинах, то і тут Кельн стане вам в пригоді.

Загалом є три основні торговельні точки в промисловій столиці Німеччині, окрім магазинів розкиданих всім містом, – це торговий центр «City-center», торговельна площа «Neumarkt» та численні ярмарки-барахолки «Trödelmärkte». В цій статті ми переглянемо всі комерційні точки, порівняємо їх і визначимо, де все таки краще ходити по покупки.

City-center – найбільший торговий центр Кельну

City-center – це торговий центр розташований на півночі міста в районі Хорвайлер. Цей район найменше заселений в Кельні. Більше того його вважають найбільш «сільським» в цілому місті. Однак це не заважає стрімкому промисловому та торговому розвитку Хорвайлера. City-center – найяскравіша ознака цього розвитку, адже це найбільший торговий центр усього міста з площею понад 30 тисяч квадратних метрів. Він містить понад 100 магазинів різноманітної тематики починаючи від модних бутиків і закінчуючи магазинами електроніки. Окрім численних торговельних можливостей City-center пропонує безкоштовну стоянку, дитячий куток, безкоштовний вай-фай, масажні крісла, кав’ярні, ресторани.

Також торговий центр підтримує сталий розвиток та є дуже еко-спрямованим. Це помітно за зеленим дахом, природним охолодженням замість кондиціонерів, та захистом клімату шляхом скорочення витрат електроенергії на освітлення. Все це сприяє надзвичайно комфортному шопінгу та змушує відвідувачів проводити ледь не весь день в торговому центрі.

Однак згідно з сучасними карантинними обмеженнями відвідування City-center передбачає негативний ПЛР-тест, вакцинацію чи довідку про одужання. Також торговий центр закритий неділями, час, коли більшість мають єдиний вихідний для покупок. Та ця практика поширена в країнах ЄС, тому більшість відвідувачів підлаштовуються під графік магазинів.

Neumarkt – торгова вулиця з непередбачуваною історією

Neumarkt – територія розташована у південно-західній частині Кельну площею 27 216 квадратних метрів. Це найбільша площа

міста віком майже тисячу років! За цей тривалий період місцина встигла побувати в багатьох ролях: виробництво, тюрма, місце страти та шабашу, танцювальний майданчик, місце проведення фестивалів тощо. Сучасна торгова функція теж була однією з найперших площі, однак змінювалась багато раз. Остаточно Neumarkt став комерційною точкою в післявоєнний період, в 1950х роках.

Загалом Neumarkt складається з двох частин – Neumarkt-Galerie (критий торговий центр) та Neumarkt-Passage (торгова вулиця). Вони тісно поєднані і містять величезну кількість магазинів на різний смак та цінову категорію. Найбільш приємним в шопінгу на Ноймаркту є знижки як невід’ємна частина торгової вулиці. Тут зовсім звично знайти знижки від 10% до 50%! Окрім того якщо ви є постійним клієнтом певних магазинів, вам гарантовано від 10 до 30 відсотків додаткових знижок. Особливо ми рекомендуємо відвідати ці магазини – New Yorker (магазин мас-маркетового одягу), Deichmann (величезний вибір дешевого взуття), Tiger (магазин декорацій, сувенірів та дурничок, які роблять життя кращим).

Trödelmärkte: блошині ринки, які зовсім не блошині

Trödelmärkte, Flohmärkte, Antikmärkte (з нім. – «непотрібний ринок») – це щотижневі ярмарки, які постійно змінюють місце проведення. Такі ринки – це звичний спосіб розважитись та продати зайві речі для німців. Однак оскільки Кельн став мультикультурним містом через велику кількість мігрантів, блошині ринки перетворилися з продажу антикварних та вживаних речей в знайомі нам базари, де продають і нові речі, техніку, аксесуари, декорації та багато іншого за дуже низькими цінами. Найбільшою перевагою на таких ринках є можливість торгуватися і зазвичай продавці з радістю йдуть «на контакт». Якщо ви любите давати речам другий шанс на життя, полюбляєте антикваріат та не переплачуєте за одяг, trödelmärkte – знахідка для вас.

Висновок: що підходить вам?

Відомо, що любителі шопінгу – дуже різні люди: хтось скуповує все, що сподобалося, дехто обирає люксові бренди, хтось шанує антикваріат, а дехто шукає якісні речі за прийнятну ціну. В описаних трьох точках ви знайдете те, що вам до душі. Брендові бутики – в City-center та Neumarkt, тут же ви знайдете знижки і припустимі ціни, а антикваріат і вживані речі на trödelmärkte. Однак якщо ви надаєте перевагу шопінгу з комфортом, радимо скуповуватися в торгових центрах. Адже шопінг на блошиних ринках просто неба може бути зіпсований погодними умовами та невдалим місцерозташуванням. Тому обирайте, що вам душі, а Кельн забезпечить вам різноманітність та доступність у виборі місця для комерційних цілей.

Никоряк Ірина