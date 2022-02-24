Старбакси в світі: де дешевше випити знаменитої кави?

В Україні досі лише ходять чутки про відкриття кавового гіганту. Де Старбакс коштує дешевше і чому існує ця різниця в ціні між країнами?

Дешево, дорого: порівняння цін

Старбакс вирізняється з-поміж інших мереж кав’ярень. Поки майже кожна мережа встановлює однакові ціни на міжнародному рівні, Старбакс має суттєві цінові відмінності в кожні країні. Це було помічено під час численних подорожей і доставок. До речі, ви не знайдете інформації чи прайслист про ці відмінності на офіційному сайті Старбаксу. Найлегший спосіб дослідити ціни в кав’ярні – перевіряти їх через додатки для доставки в різних країнах. Це і є головною метою даної статі.

За приклад візьмемо один із найпопулярніших напоїв у світі – лате без жодних добавок середнього розміру, що називається «Grande» в Старбаксі. Найдорожчий ціновий показник було знайдено в Данії, де за чашку середнього лате ви заплатите 6 доларів (~160 грн). На батьківщині Старбаксу, Сполучених Штатах Америки, лате вартує 5 доларів (~130 грн), це теж доволі дорого для середнього розміру лате.

Однак де ж Старбакс бюджетний? Невже найпопулярніша кава в світі повинна бути такою дорогою? Відповідь – ні. Країна, де середнє лате із знаменитої франшизи доступне всім доволі нетипова й непередбачувана. Ця країна – Туреччина. В столиці, Анкарі, наш зразок вартує всього 2.3 долари (~70 грн). Однак кажуть, що найдешевший Старбакс в світі знаходиться в Стамбулі. Згідно із найпопулярнішим додатком для доставки в Туреччині, Yemeksepeti, ціни що в Стамбулі чи Анкарі однакові. Ще однією країною, де лате середнього розміру повинно було б коштувати дешево, є Бразилія. Чому повинно було б? Бо середня ціна за зразок становить майже 4 долари (~100 грн), поки різноманітні форуми стверджують, що ціна за напій коливається максимум до 2 доларів (~55 грн).

Причина різниці в цінах

Під час цього порівняння був досліджений своєрідний зв’язок – чим вищий рівень життя та економіки в країні, тим вищі ціни за напої в Старбаксі. Причина цього доволі очевидна – кількість та рівні податків. Формула ціни за каву виглядає так:

встановлена компанією ціна за напій + податки в країні = унікальні ціна в кожній державі

Як правило, країни з розвиненою економікою оподатковують приватні компанії/бізнеси більше для підвищення рівня життя. Тому Старбакси в Данії, Німеччині, Швеції тощо встановлюють найвищі ціни. Відповідно Бразилія, Туреччина, Індія мають низькі податки, що знижує ціну за напої в Старбаксах.

Вірогідні ціни майбутнього Старбаксу в Україні

Вже було з’ясовано, як формується приблизна ціна за напій в кожній країні. Для передбачення приблизної ціни в Старбаксах України, ми використаємо порівняння між економікою України та Туреччини.

Згідно з ресурсом Numbeo , який дозволяє порівняти ціни та рівень життя між країнами, в Києві ціни в закладах харчування на 56% більші ніж в Анкарі. Тому приблизна ціна за середнє лате в українському Старбаксі становитиме 110 грн. Однак враховуючи ексклюзивність закладу, ціна, звісно, може бути трохи вищою.

Ще один унікальний фактор – це поточний стан країни, який відлякує іноземних інвесторів. Це є ще однією причиною ймовірного завищеного прайслисту в Україні.

Висновок

Якщо ви хочете дешево поласувати найпопулярнішою кавою в світі – їдьте до сонячної Туреччини. На жаль, українцям ще довго доведеться чекати на відкриття Старбаксу. І навіть, коли ми дочекаємося цього відкриття, малоймовірно, що кожен українець зможе дозволити собі напої найвідомішої кавової франшизи.

Ірина Никоряк