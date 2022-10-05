Названі найекологічніші міста Європи: Куди їхати туристам

Німецька столиця Берлін посіла перше місце серед 28 популярних європейських міст.

Такий висновок зробили експерти сервісу для зберігання багажу Bounce, які врахували низку факторів, таких як — кількість екологічно чистих готелів, використання громадського транспорту та якість повітря.

Про це пише SchengenVisaInfo .

Берлін набрав 6,98 балів із 10. Лідерами також є:

Стокгольм, Швеція – 6,93;

Цюрих, Швейцарія – 6,56;

Мюнхен, Німеччина – 6,51;

Париж, Франція – 6,40;

Рим, Італія – 6,25;

Відень, Австрія – 5,77;

Копенгаген, Данія – 5,71;

Валенсія, Іспанія – 5,40;

Франкфурт, Німеччина – 5,29;

Гельсінкі, Фінляндія – 5,24;

Лозанна, Швейцарія – 5,13;

Брюссель, Бельгія – 5,13;

Лондон, Великобританія – 4,71;

Амстердам, Нідерланди – 4,66;

Бухарест, Румунія – 4,66.

Останні сходинки рейтингу посіли болгарська Софія, ірландський Дублін, сербський Белград, грецькі Афіни, а також Роттердам, Нідерланди.

Нагадуємо, що раніше стало відомо про новий українсько-польський проєкт у сфері туризму.

Станіслав Ткацевіч