Названі найекологічніші міста Європи: Куди їхати туристам

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Станіслав Ткацевіч

Німецька столиця Берлін посіла перше місце серед 28 популярних європейських міст.

Такий висновок зробили експерти сервісу для зберігання багажу Bounce, які врахували низку факторів, таких як — кількість екологічно чистих готелів, використання громадського транспорту та якість повітря.

Про це пише SchengenVisaInfo.

Берлін набрав 6,98 балів із 10. Лідерами також є:

  • Стокгольм, Швеція – 6,93;
  • Цюрих, Швейцарія – 6,56;
  • Мюнхен, Німеччина – 6,51;
  • Париж, Франція – 6,40;
  • Рим, Італія – 6,25;
  • Відень, Австрія – 5,77;
  • Копенгаген, Данія – 5,71;
  • Валенсія, Іспанія – 5,40;
  • Франкфурт, Німеччина – 5,29;
  • Гельсінкі, Фінляндія – 5,24;
  • Лозанна, Швейцарія – 5,13;
  • Брюссель, Бельгія – 5,13;
  • Лондон, Великобританія – 4,71;
  • Амстердам, Нідерланди – 4,66;
  • Бухарест, Румунія – 4,66.

Останні сходинки рейтингу посіли болгарська Софія, ірландський Дублін, сербський Белград, грецькі Афіни, а також Роттердам, Нідерланди.

Нагадуємо, що раніше стало відомо про новий українсько-польський проєкт у сфері туризму.

Станіслав Ткацевіч

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