Названі найекологічніші міста Європи: Куди їхати туристам

Німецька столиця Берлін посіла перше місце серед 28 популярних європейських міст.
Такий висновок зробили експерти сервісу для зберігання багажу Bounce, які врахували низку факторів, таких як — кількість екологічно чистих готелів, використання громадського транспорту та якість повітря.
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Берлін набрав 6,98 балів із 10. Лідерами також є:
- Стокгольм, Швеція – 6,93;
- Цюрих, Швейцарія – 6,56;
- Мюнхен, Німеччина – 6,51;
- Париж, Франція – 6,40;
- Рим, Італія – 6,25;
- Відень, Австрія – 5,77;
- Копенгаген, Данія – 5,71;
- Валенсія, Іспанія – 5,40;
- Франкфурт, Німеччина – 5,29;
- Гельсінкі, Фінляндія – 5,24;
- Лозанна, Швейцарія – 5,13;
- Брюссель, Бельгія – 5,13;
- Лондон, Великобританія – 4,71;
- Амстердам, Нідерланди – 4,66;
- Бухарест, Румунія – 4,66.
Останні сходинки рейтингу посіли болгарська Софія, ірландський Дублін, сербський Белград, грецькі Афіни, а також Роттердам, Нідерланди.
Нагадуємо, що раніше стало відомо про новий українсько-польський проєкт у сфері туризму.
Станіслав Ткацевіч