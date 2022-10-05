Ангілья скасовує COVID-обмеження для туристів

Подорожі без перешкод стали доступними офіційно з 1 жовтня.

Популярний поміж мандрівників карибський острів Ангілья зняв коронавірусні обмеження. Про це повідомляє медіаресурс Travel Weekly .

З 1 жовтня всі відвідувачі більше не зобов’язані пред’являти результати тесту на Covid-19 авіакомпаніям під час реєстрації та прибуття в пункти в’їзду на Ангілью. Це стосується усіх категорій мандрівників: вакцинованих і невакцинованих.

Однак відвідувачі, які проїжджають транзитом через Сен-Мартен для подорожі до Ангільї, повинні дотримуватися вимог щодо в’їзду на Сент-Мартен.

Новина з’явилася після того, як Рада з туризму Ангільї (ATB) оголосила, що наступного місяця American Airlines запровадить додатковий рейс до свого щоденного регулярного рейсу з Маямі до Ангільї.

Ангілья – британська заморська територія та популярний напрямок для відпочинку останніми роками.

Раніше стало відомо, що Канада теж знімає коронавірусні обмеження на подорожі, про що детально можна прочитати на нашому сайті.

Станіслав Ткацевіч