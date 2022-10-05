По Європі за 8 євро: Ryanair влаштував розпродаж з Польщі

Летіти можна з усіх найбільших аеропортів країни.

Ірландський лоукостер Ryanair влаштував розпродаж дешевих авіаквитків з Польші. OtiumPortal розповідає куди можна летіти.

Заощадити можна на квитках різні країни ЄС: Францію, Італію, Грецію, Іспанію тощо.

Вильоти можливі з таких аеропортів Польщі:

Краків;

Варшава;

Гданськ;

Вроцлав.

Також доступні квитки з Катовіце.

Акція триватиме лише до 9 жовтня. Подорож необхідно здійснити до 30 листопада.

Найнижчі ціни на квитки – 8 євро або 39 злотих за політ у один бік. Такі ціни можна побачити на рейсах з Катовіце у німецький Дортмунд. Водночас у Осло з того ж самого аеропорта доступні квитки лише за 10 євро.

Наостанок, є варіант полетіти з Варшави до Лондона лише за 12 євро у один бік.

Рекомендуємо здійснювати бронювання на офіційному сайті Ryanair.

Нагадуємо, що раніше ми писали про найцікавіші місця в Бидгощі, які варто побачити за вихідні.

Станіслав Ткацевіч