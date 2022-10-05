Гонконг планує роздати 500 тисяч авіаквитків безкоштовно

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Станіслав Ткацевіч

Це має допомогти привабити туристів після того, як уряд зніме усі коронавірусні обмеження.

Якщо ситуація з COVID-19 не погіршиться, то вже у жовтні Голова адміністрації Гонконгу Джон Лі може оголосити повернення до нормального життя. Щоб залучити мандрівників, планують роздавати авіаквитки, закуплені ще в 2020 році.

Про це повідомляє OtiumPortal із посиланням на Bloomberg.

Уряд підрахував, що знадобиться декілька кварталів, щоб повернути туризм на допандемічний рівень. Очікується, що в Гонконзі скасують обмеження, які забороняють мандрівникам відвідувати бари та ресторани протягом трьох днів після в’їзду та проходити щоденне тестування протягом тижня.

Відомо, що коронавірус завдав чималої шкоди економіці Гонконгу та підірвав його авторитет як фінансового центру. За весь час пандемії в Гонконзі зафіксовано 1,78 млн випадків зараження на COVID-19.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про найцікавіші місця, що можуть здивувати туристів у Гонконзі.

Станіслав Ткацевіч

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