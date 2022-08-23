Тут кожен знайде те, що йому до душі. Крім, хіба що, цінувальників самоти, адже населення становить 7 млн чоловік, тому місто більше нагадує величезний мурашник з елітними магазинами, торговими центрами і ресторанами.

Довгий час Гонконг був англійською колонією. І тільки в 1997 році увійшов до складу Китаю, але так і не став повністю китайським. Тут, як і раніше, своя валюта, закони і віза на в’їзд. Якщо для інших китайців Гонконг — інша країна, то для нас — це як інша планета.

Усі автобуси і трамваї тут двоповерхові. Гонконг вражає поєднанням природи та архітектури. З одного боку — скелі і гори, а з іншого — бетонні вузькі хмарочоси, які зовсім не псують пейзаж. Коли виходиш на вулиці Гонконгу, тебе підхоплює хвиля людей. Це місто можна порівняти з вуликом або потривоженим мурашником. Гонконг сприймається як місто-темп, місто-ритм.

У місті варто звернути увагу на готель «Пенінсула» — розкішний і старовинний готель, який був збудований ще при англійцях. Звичайно, замовити там номер — завдання не з легких, але навіть пройтися територією готелю необхідно. Це найбільший замовник автомобілів Rolls-Royce у світі. В автопарку готелю їх уже близько двадцяти. З першого по третій поверх у будівлі розташувалися дорогі бутики і ресторани, в яких вечеря на одного коштує не менше 400 доларів. Але відвідувачів завжди досить багато і всі столики зайняті. Для Гонконгу 400 доларів — не такі вже й великі гроші.

Обов’язок кожного туриста — відвідати гігантську бронзову статую Будди. Розташована вона на сусідньому з Гонконгом острові, дістатися туди найзручніше канатною дорогою. Піднятися до Будди можна тільки пішки, подолавши довгу драбину. У світі існує 5 найвідоміших статуй Будди, кожна з яких унікальна. Але статуя в Гонконзі — найбільша бронзова статуя Будди, що сидить просто неба.

Жодна поїздка в Гонконг не обходиться без відвідування піку Вікторія — найвищої точки міста. Щоб дістатися туди, спочатку необхідно скористатися метро, а потім фунікулером. Пік Вікторія — головна визначна пам’ятка, звідки відкривається дивовижна панорама хмарочосів. Гонконг — це місто багатіїв. Тут найдорожча нерухомість у світі. Для Гонконгу нормально, коли квартира коштує близько 2.5-3 млн доларів. А найдешевше житло в місті можна купити за 400 тис. доларів. Будинки тут дуже вузькі і дуже високі. Це через дуже велику вартість землі. Ціна за один квадратний метр сягає 40 тис доларів. Людей в Гонконзі дуже багато, тому будинки, бізнес-центри і навіть автобуси ростуть угору.

Також Гонконг прославився своїми джонками — традиційними китайськими суднами. Гонконг дуже пишається своєю останньою справжньою джонкою, прогулянка на якій становить 1000 доларів. На таких джонках китайці перепливали моря ще 2000 років тому. Бамбукові рейки, очеретяні вітрила. Колись джонки були невід’ємною частиною пейзажу Гонконгу, проте зараз в мегаполісі вони виглядають дуже екзотично.

Славу Гонконгу і взагалі гонконгському кіно принесла одна людина — Брюс Лі. На алеї розташована не лише його зірка, але й пам’ятник. Друга зірка, звичайно ж, — Джекі Чан.

«Джамбо» — найвідоміший ресторан Гонконгу на воді. Дістатися до нього можна тільки на поромі. Цей ресторан — типовий туристичний атракціон: багато вогників, китайської екзотики, все блищить і переливається. До того ж, цей ресторан вважається надзвичайно дорогим. Тут кілька поверхів, на кожному — своя кухня і своє меню. Другий поверх — найпрестижніший. Цікаво, що в Гонконзі серед заможних людей вважається непристойним їсти все, що лежить на тарілці, навіть у дорогих ресторанах, де порції не такі вже й великі. Увечері на набережній проходить видатне лазерне шоу, занесене до книги рекордів Гіннеса, як постійне і найбільш видовищне. Удень там дуже гарно, але ввечері набережна освітлена вогнями хмарочосів, тому вид і справді заворожує. Гонконг також прославився найбільш екстремальним банджі-джампінгом у світі, який розташований у Макао. Стрибок із хмарочоса висотою 233 метрів коштує 335 доларів. Час вільного падіння — 5 секунд, але ці 5 секунд здаються найдовшими в житті. Перед стрибком необхідно заповнити анкету, щоб підтвердити відсутність проблем із серцем, і дати згоду, що, в разі відмови в останній момент, гроші не повертаються.

Район Монг Кок — найбільш густонаселений район Гонконгу. Тут багато магазинів, торгових точок, ринків. Є цікаві ресторани. У деяких їжа готується не на кухні, а прямо перед гостем. У столі є отвір із пічкою. Можна спробувати незвичайні для нас страви, наприклад, сирого восьминога.

Гонконг — місто грошей і широких можливостей. Здається, що тут є все, що захочеш: будь-яка робота і будь-які розваги. Ті, хто кажуть, що крутіше Нью-Йорка немає міста, просто не були в Гонконгу.

Катерина Тимошенко