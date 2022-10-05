Доходи Греції від туризму в 2022 році досягнуть 20 млрд євро

Туризм — одна з провідних галузей економіки Греції. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації туризму, Греція посідає 15 місце у світовому списку найбільш відвідуваних країн світу. Але пандемія коронавірусу серйозно вплинула на всі аспекти життя Еллади. Доходи від туризму почали падати, туристів менше, кількість робочих місць скорочується, економіка держави погіршується… Проте цього року ситуація в країні кардинально змінилася.

«2022 рік був дивовижним для грецького туризму… Я дуже радий стверджувати, що як на островах, так і на материку, цього року було надзвичайно багато мандрівників та туристів, тому в 2022 році ми збираємося перевершити кількість, що була зафіксована в 2019 році і була рекордною для нас», – зазначив міністр туризму Вассіліс Кікіліас місцевим ЗМІ.

Якщо проаналізувати всі дані Банку Греції, то можемо помітити, що у 2019 році Греція зареєструвала 32 мільйони прибутків і близько 18 мільярдів євро доходів від туризму.

Щодо 2022 року, то доходи від туризму в червні зросли на 224,5%, а в січні-червні 2022 року – на 329,3% більше, ніж за відповідні періоди 2021 року.

Тому якщо порівнювати в цілому доходи з 2019 року порівняно з 2022 роком зросли майже на на 2,5%.

Президент Грецької готельної палати (HCH) Александрос Вассілікос зазначив: “Після двох дуже важких років для туристичного бізнесу цього року у нас був надзвичайно позитивний результат, який дуже допомагає нам і дуже допомагає грецькій економіці. Як на сектор, на який зазвичай припадає 25% ВВП, це дуже велике число для національної економіки”.

За прогнозами аналітиків, можна стверджувати, що доходи Греції від туризму цього року досягнуть 20 мільярдів євро завдяки ажіотажу на подорожі після карантину під час пандемії, що дасть значний приріст ВВП.

Анна Вовк