Бронювання готелів у Європі перевищило рівень до COVID-19

Завдяки інтенсивності поїздок готельна індустрія поступово відновлюється.

Видання Breaking Travel News пише про те, що вже у червні цього року рівень бронювання готелів перевищив допандемічний. Це пов’язано з низкою факторів. Зокрема, інтенсивність поїздок з метою ділового туризму збільшилася.

За даними аналітичних компаній, які відстежують готельну індустрію, кількість бронювань у червні досягла 108% від рівня 2019 року. І це лише для місцевих готелів; якщо взяти до уваги міжнародні бронювання, показник у середньому сягає до 120%.

Ціни змінюються

Дані booking.com демонструють, що готелі починають брати більше за номери. У найбільших європейських містах середньодобові ставки стали вищими. Раніше середній курс у Лондоні становив 263 фунти стерлінгів ще в червні, порівняно з 200 фунтами стерлінгів на початку року.

Натомість у Парижі середня ціна була 230 євро у червні. Це на 15 євро менше загального рівня. Наостанок, на ринку Сполучених Штатів Америки теж усе відносно стабільно, незважачи на мінімальне зростання цін.

Що буде далі?

Прогнози досить втішні. Є надія, що найближчі декілька місяців потік мандрівників не зменшиться. Саме тому готелям варто бути напоготові. І хоча є позитивна тенденція з відміною коронавірусних обмежень та відкритих кордонів, досить важко говорити про фінальний результат для готельної індустрії.

Водночас здається, що крок за кроком сфера повертається до нормального життя.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про найцікавіші місця, що варто подивитися в Німеччині.

Станіслав Ткацевіч