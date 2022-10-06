Аеропорт Нідерландів обмежив пасажиропотік: Причина

Летовище столиці Нідерландів Схіпхол в Амстердамі зважилося на небачений крок, обмеживши кількість пасажирів, що можуть подорожувати.

Як повідомив ресурс avianews.com , зараз Скіпхол намагається впоратися з кризою, що виникла через нестачу працівників. Це спричинило багатогодинні черги на контролі перед вильотами. Такі проблеми виникли у зв’язку з пандемією – після неї почали звільняти працівників. Після послаблення COVID-обмежень працівників аеропорт повернути не зміг.

Тепер незалежному регулятору доведеться провести переговори з авіакомпаніями, щоб зменшити пасажиропотік. Авіаперевізникам доведеться обирати: скасовувати рейси або зменшувати розміри літаків.

Під кінець цього року аеропорт перегляне обмеження, якщо набере персонал у необхідній кількості. Щоб покращити ситуацію, наразі ведеться робота з профспілками та компаніями. Аеропорт має намір заохочувати нових працівників підвищеними зарплатами.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про розпродаж дешевих авіаквитків ірландського лоукостера Ryanair.

Станіслав Ткацевіч