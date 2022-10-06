Аеропорт Нідерландів обмежив пасажиропотік: Причина

Летовище столиці Нідерландів Схіпхол в Амстердамі зважилося на небачений крок, обмеживши кількість пасажирів, що можуть подорожувати.
Як повідомив ресурс
Тепер незалежному регулятору доведеться провести переговори з авіакомпаніями, щоб зменшити пасажиропотік. Авіаперевізникам доведеться обирати: скасовувати рейси або зменшувати розміри літаків.
Під кінець цього року аеропорт перегляне обмеження, якщо набере персонал у необхідній кількості. Щоб покращити ситуацію, наразі ведеться робота з профспілками та компаніями. Аеропорт має намір заохочувати нових працівників підвищеними зарплатами.
Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про розпродаж дешевих авіаквитків ірландського лоукостера Ryanair.
Станіслав Ткацевіч