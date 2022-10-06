Португалія створить нову візу для цифрових кочівників

Цього тижня влада Португалії оприлюднила свій план із запровадження нової робочої візи для всіх, хто любить працювати віддалено.

Про це пише SchengenVisaInfo .

Нова робоча віза дозволить іноземним громадянам жити та працювати віддалено в Португалії на компанії, що розташовані за межами країни законним шляхом. Створивши таку візу, країна приєднається до інших, що вже пропонують роботу міжнародним працівникам.

У зв’язку з цим Рада туризму в Кашкайші представила нову кампанію щодо залучення цифрових кочівників з усього світу. Найбільше прагнули залучити працівників із Великої Британії. Їх заохочували переїхати жити до Португалії, щоб працювати віддалено.

Для кочівників потрібно буде надати доказ працевлаштування від компанії. Водночас деякі кочівники застерігають, що португальська бюрократія може стати на заваді. Це зумовлено тим, що на багатьох рівнях перевірки слабкий контроль. Тому на вищих рівнях іноді просто відмовляють у подальшому оформленні документів.

Варто зазначити, що за даними GlobalTrend наразі у світі налічується 35 мільйонів цифрових кочівників. Протягом останніх двох років їх кількість збільшилася на 376%. Португалія намагається залишатися у трендах і робить усе можливе для залучення міжнародних спеціалістів.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про безкоштовні квитки у Гонконг.

Станіслав Ткацевіч