Авіаційний хаос: Чого очікувати від польотів у 2023 році

Після довгих затримок і низки скасованих рейсів улітку цього року, аеропорти та авіакомпанії роблять усе можливе, щоб уникнути повторного сценарію в 2023 році.

Про це пише видання Schengen Visa Info .

Минулої середи лідери галузі зустрілися в штаб-квартирі агентства з управління повітряним рухом Eurocontrol.

“Ми потрапляли в новини цього літа набагато частіше, ніж хотілося б”, – зазначив генеральний директор асоціації аеропортів ACI Europe Олів’є Янковець.

Чималі незручності для мандрівників цього року спричинили великі черги в летовищах. Це було зумовлено критичною нестачею працівників. Страйки теж мали свій вплив. Хоча офіційних даних немає, аеропорти кажуть, що втратили мільярди євро.

Наразі аеропорти стрімко збільшують середню зарплату працівникам та надають певні бонуси при наймі. Водночас представники летовищ зазначають, що цьогоріч від уряду не надійшла належна фінансова допомога.

Скаржаться й авіакомпанії на жорсткі правила, що вимагають від них компенсації клієнтам за затримки. Крім цього, вони несуть повну вартість збоїв через довгий список постачальників: від виробників до аеропортів чи диспетчерів повітряного руху і наземних операторів.

Eurocontol закликав ужити заходів для вирішення цього питання.

Тому є надія, що перельоти у 2023 році будуть набагато зручнішими та ефектівнішими для мандрівників.

Раніше стало відомо, що аеропорт Скіпхол у Амстердамі обмежив пасажиропотік.

Станіслав Ткацевіч