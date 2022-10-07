Австрія продовжила прикордонний контроль зі Словаччиною

Перевірки на кордоні при в’їзді до Австрії зі Словаччини будуть до 28 жовтня 2022 року.

Посадовці з Австрії оголосили, що продовжують обмеження на в’їзд до країни. Про це пише Schengen Visa Info .

МВС Австрії повідомило, що таким чином намагається боротися з контрабандою людей. У відомстві зазначили, що за необхідності продовжать прикордонний контроль навіть після 28 жовтня. Також повідомили, що за період посилених перевірок затримали 8 осіб, підозрюваних у торгівлі людьми.

«Перевірка осіб на кордоні зі Словаччиною продовжена до 28 жовтня 2022 року. З моменту початку прикордонного контролю 29 вересня 2022 року було затримано загалом вісім підозрюваних, які переправляли людей зі Словаччини до Австрії», – говориться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Рішення Австрії продовжити контроль на кордоні зі Словаччиною ще на місяць привітав міністр внутрішніх справ Герхард Карнер. Він заявив, що розширення прикордонного контролю необхідно для того, щоб «у довгостроковій перспективі перешкодити брудним справам контрабандистів».

Крім того, Чехія також запровадила прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною. Таким чином у країні хочуть зупини потік нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Німеччини через територію Чехії.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про важку ситуацію з пасажирами у аеропорті Амстердама.

Станіслав Ткацевіч