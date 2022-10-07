Пілоти німецького лоукостера влаштували страйк: Коли і чому

Пілоти німецької авіакомпанії Eurowings влаштували страйк після невдалих перемовин представників профспілки з роботодавцем щодо тарифної угоди.

Про це пише німецьке видання DW .

У четвер, 6 жовтня, пілоти оголосили одноденний страйк. Перевізник прогнозує, що через це скасують половину рейсів. Компанія Eurowings виконує в середньому близько 500 польотів на день та перевозить від 50 до 70 тисяч пасажирів до міст Німеччини та інших країн Європи.

До таких дій пілотів закликала профспілка Vereinigung Cockpit. Така пропозиція з’явилася одразу після невдалих перемовин із роботовдацем щодо тарифної угоди, яка регулює умови праці.

Метою зустрічі було покращити умови праці для пілотів. Основною вимогою було розвантаження співробітників, наприклад, шляхом зменшення польотного часу. Лоукостер розкритикував такі дії пілотів.

Чи можливо буде літати влітку 2023 року без страйків і затримок, читайте у нашому матеріалі.

Станіслав Ткацевіч