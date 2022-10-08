Скасований рейс із України: Як повернути кошти

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого в Україні багато авіакомпаній перестало літати у зв’язку з безпековою ситуацією. Та як повернути кошти?

У багатьох українців на руках залишилися квитки до тисячі скасованих рейсів. Як з ними бути, розповідає профільне видання про авіацію avianews.com .

Українські авіакомпанії

Повернути гроші за квитки українських авіакомпаній у традиційному сенсі неможливо. Вони розцінюють війну як форс-мажор. Саме через це повернення відсутнє. Водночас перевізники кажуть, що кошти наразі заморожені.

Використати їх буде можливо лише після відновлення польотів. Однак, досі залишається невідомим, які саме авіакомпанії відновлять перевезення. Поки що в небо підіймаються тільки літаки SkyUp і МАУ, співпрацюючи з іноземними туроператорами.

Іноземні компанії

Якщо у вас квиток на рейс з України іноземних компаній Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT чи іншого іноземного авіаперевізника треба виконати певний алгоритм дій:

дізнатися, чи офіційно скасували рейс;

якщо це дійсно так, можна подати заявку на повернення коштів;

якщо пропонують перенести виліт, то краще відмовитись, адже терміни відновлення авіасполучення досі невідомі.

Кошти ви отримаєте назад у гривневому еквіваленті. Саме тому варто поспішити, адже курс долара постійно змінюється.

Нагадуємо, що декілька днів тому ірландський лоукостер Ryanair влаштував розпродаж дешевих квитків по Європі.

Станіслав Ткацевіч