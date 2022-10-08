“Сон-туризм” набуває популярності у світі: Що це

У найпопулярніших світових курортах і готелях з’являється дедалі більше послуг для клієнтів, орієнтованих на сон.

Дедалі популярнішим серед мандрівників стає формат відпочинку, щоб добре виспатися. Сон також допомагає оздоровитися.

Про це пише видання CNN .

Водночас відомі світові готелі надають більше послуг, пов’язаних зі сном. Зазначається, що такий формат відпочинку став бажаним ще після початку пандемії коронавірусу. Готельна індрустрія у цей час змінила формат і почала більше приділяти увагу особам, які страждають від недосипання.

Таким гостям частіше пропонували номери із поліпшеними подушками, звукоізолюцією тощо. Крім цього, у сервіс входили медитаційні програми. Це полегшувало перебування в готелі мандрівникам.

Одна з дослідниць сну, Ребекка Роббінс каже, що така тенденція назрівала давно. Тепер готельна індустрія більше не буде зосереджуватися на речах, які відволікають від сну. Після пандемії багато хто почав приділяти увагу туристам, що страждають від сну.

Також вона сказала, що останнім часом відбувся “сейсмічний зсув у нашій колективній свідомості та пріоритетах здоров’я та благополуччя”.

Саме тому найближчим часом готельна індустрія буде зосереджуватися на таких же аспектах.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали про ситуацію з бронюваннями в готелях Європи.

Станіслав Ткацевіч