Мільйон акційних квитків Польщею для українців. 

Українці зможуть подорожувати Польщею ще дешевше.

Польська залізнична компанія надає акційні квитки на поїзди. Наразі PKP Intercity продає мільйон квитків зі знижкою 45% базової ціни.

Про це пише Yavp.pl.

Акція проходить у рамках пропозицій Super Promo та Promo Plus. Квитки можна придбати лише до кінця листопада.

Їх можна знайти у вкладці Lowcy Promo на офційному сайті PKP Intercity . Ціни починаються від 19 злотих за квитки на популярні маршрути між Варшавою та Краковом, Труйм’ястом, Катовіце чи Познанню.

У рамках пропозиції Promo Plus пасажирам доведеться заплатити 28 злотих. У деякі дні на потяги з Варшави до Лодзі або Любліна чи Білостока, можна знайти квиток всього за 14 злотих.

Кількість дешевих квитків на окремих напрямках обмежена. Їх наявність залежить від популярності того чи іншого маршруту та часу відправлення.

Більшість акційних квитків буде продаватись на ті потяги, що курсують у непопулярні години.

Нагадуємо, що раніше ми писали про розпродаж авіаквитків від Ryanair.

Олена Зотова