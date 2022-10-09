Польські турфірми відновлюють подорожі в Україну

Незважаючи на війну, турфірми з Польщі, відновлюють тури в Україну.

Представники польської туристичної фірми Quand Tourist повідомили, що 15 жовтня відбудеться перша поїздка до Львова з початку повномасштабної війни.

Про це пише онлайн-ресурс ВПольщі. pl .

Представник компанії повідомив, що відновлення подорожей – реакція на попит ринку. Один із учасників повідомив виданню, що люди прагнуть потрапити у місто Лева.

Крім того, один із організаторів зазначив, що компанія зажди перевозила людей через український кордон: у часи війни теж. Це були різного роду поїздки з метою допомоги полякам. Деякі подорожі були потрібні, щоб доставити ліки.

Компанія зазначає, що не очікує заповнені вагони під час турів.

Поки що МЗС України не рекомендує іноземцям утриматися від поїздок Україну.

Нагадуємо, що раніше ми писали про розпродаж мільйона квитків від польської залізниці.

Станіслав Ткацевіч