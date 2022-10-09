BlaBlaCar вводить комісію за поїздки: Скільки треба платити

Нова система бронювання працюватиме лише на деяких маршрутах.

Про це пише видання Фокус .

Зазначається, що тепер пасажири будуть платити 10% комісії за поїздки Україною. Компанія планує брати близько 10% від вартості подорожі. Система бронювань стосується лише маршрутів довжиною понад 700 кілометрів.

Наприклад, поїздка з Києва до Варшави коштуватиме 1,6 тис. грн. Водночас пасажирам доведеться заплатити комісію в 165 грн від вартості власне поїздки.

Сервісний збір потрібно буде заплатити онлайн у системі бронювання. Інше буде незмінним – пасажири платитимуть готівкою водіям після кінця поїздки.

Наразі сервісом BlaBlaCar постійно користуються близько 9 мільйонів українців.

Нагадуємо, що раніше ми писали про розпродаж дешевих квитків на польській залізниці.

Станіслав Ткацевіч