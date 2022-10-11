російські хакери атакували веб-сайти аеропортів США

Серія цілеспрямованих кібератак російськими хакерами на веб-сайти аеропортів США сталася в понеділок 10 жовтня. За інформацією ABCNews.com, за атакою, яка обмежила публічний доступ до веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів авіакомпаній, стоїть проросійська хакерська група під назвою Killnet.

Цільові системи, які були атаковані, не включали управління повітряним рухом, внутрішній зв’язок авіакомпаній, координацію або безпеку. LAX повідомила: «Жодні внутрішні системи аеропорту не були порушені, збоїв у роботі не спостерігалося».

Атака сталася з території росії та вплинула на веб-сайти понад 12 аеропортів, починаючи приблизно з 3 години ночі за східним часом, коли офіційні особи аеропорту Ла-Гуардія першими повідомили про інцидент. Killnet опублікувала список аеропортів у Telegram, закликаючи хакерів взяти участь у так званій DDoS-атаці, що заключається у відмові в обслуговуванні сайту, яка виникає, коли комп’ютерна мережа переповнюється одночасною передачею даних. У списку «жертв» було 49 аеропортів та інших сайтів авіаперевізників, більшість із яких у США.

Інші аеропорти, які постраждали від кібератаки, включають міжнародні аеропорти Де-Мойн, Лос-Анджелеса, Чикаго О’Хара та Хартсфілд-Джексон в Атланті. Усі об’єкти відновили роботу, і жодних збоїв у польотах не повідомлялося. «Сьогодні рано вранці робота веб-сайту FlyLAX.com була частково порушена», — повідомили представники LAX ABC News. «Перерва в обслуговуванні була обмежена лише частинами публічного веб-сайту FlyLAX.com».

Вона додала, що команда інформаційних технологій аеропорту відновила всі послуги та з’ясовує причину. Офіційні особи також повідомили про це ФБР та Адміністрацію транспортної безпеки.

Валерія Долматова