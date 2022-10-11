Хорватія може стати членом Шенгену вже з січня

Прем’єр-міністр Хорватії, Андрей Пленкович, заявив, що країна подолала останні формальні перешкоди, щоб стати членом Шенгенської зони.

Про це пише видання Schengen Visa Info .

Пленкович підкреслив, що Хорватія виконала всі необхідні вимоги для того, щоб стати частиною Шенгенської зони. Він додав, що країна готова надати додаткові роз’яснення щодо цього всім охочим, щоб країна змогла приєднатися до Шенгенської зони 1 січня 2023 року.

Крім того, прем’єр-міністр зазначив, що очікує позитивного висновку від комітету Європейського парламенту після оцінки таких критеріїв, як:

захист хорватського кордону;

управління міграційною ситуацією.

Остаточне рішення з цього приводу залишатиметься за Радою юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу.

Раніше німецький канцлер, Олаф Шольц, сказав, що підтримує приєднання до Шенгенської зони трьох країн: Болгарії, Румунії, Хорватії.

Нагадуємо, що раніше ми писали про найцікавіші визначні місця, що можна подивитися в урядовому серці Європи.

Станіслав Ткацевіч