Чехія закриває кордон для російських туристів з шенгенськими візами

Уряд Чехії схвалив заборону на в’їзд для росіян з дійсними шенгенськими візами виданими будь-якою країною ЄС з метою туризму, спорту та культурних візитів. Закон набуває чинності 25 жовтня, оголосив міністр закордонних справ Ян Ліпавскі.

Це означатиме, що громадянам росії, які прибувають до Чехії з-за меж Шенгенської зони з метою туризму, спорту та культури, буде відмовлено у в’їзді. Близько 200 росіян щодня прибувають до Чехії через міжнародні аеропорти країни.

«У той час як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня їдуть до 200 громадян російської федерації», – сказав Ліпавський.

Фінляндія, країни Балтії та Польща також закрили свої кордони для російських туристів останніми тижнями, повідомляє Euronews. «Неприйнятно, щоб російські громадяни, які підтримують війну, могли вільно подорожувати світом, Литвою та ЄС», – сказала Агне Білотайте, міністр внутрішніх справ Литви. Чеська Республіка видала заборону на візи для громадян росії та білорусі після вторгнення росії в Україну в лютому, яка досі діє, за винятком гуманітарних випадків.

Також нагадуємо, що Міністерство закордонних справ 12-го жовтня ухвалило постанову, яка дозволяє українцям, які отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, просити тимчасові візи в Чехії, повідомляє ČTK.

Валерія Долматова