У Австрії змінюють правила проїзду для українців

Термін дії програми “Not-Ticket Ukraine”, яка діяла з початку війни, закінчується 31 жовтня.

Про нові правила проїзду оголосив національний залізничний оператор (ÖBB) та компанія міського громадського транспорту Відня Wiener Linien, – пише РБК-Україна .

З 1 листопада для громадян України почне діяти “Квиток першого прибуття з України”. Його видаватимуть усім особам з українським паспортом, які перетинають кордон Австрії зі Словаччини, Чехії та Угорщини. Квиток діятиме лише перші 24 години з моменту прибуття до країни. Також – з дати видачі для поїздки до Австрії чи прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії чи Італії у 2-му класі на поїздах ÖBB.

Оформлювати інформацію про перше прибуття до Австрії будуть провідники в поїздах. Якщо нікого не буде, квиток можна буде отримати на Центральному вокзалі Відня та Центральному вокзалі Граца.

Принципу безкоштовного проїзду протягом перших 24 годин планують дотримуватися в міському транспорті теж. Нове правило діятиме до кінця року.

Для подальших поїздок українцям обіцяють оформляти в центрах для біженців у Відні.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про найцікавіші музеї міста.

Станіслав Ткацевіч