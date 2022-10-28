Без відпочинку в Криму: Росіяни відомляються від поїздок

Турпотік на півострів впав до нуля.

Цього сезону до окупованого Криму приїхало не дуже багато відпочивальників. Їх було удвічі менше, ніж за той самий період у 2021 році. У жовтні мандрівники майже не бронювали путівки, а в листопаді взагалі не було заявок.

Про це пише видання РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У 2022 році Крим відвідали більше 5 мільйонів туристів. Та до війни потік мандрівників був більше. Зокрема, у 2021 р. зафікусвали 9,5 мільйонів відпочивальників. Водночас українські експерти радять не спішити з висновками. Скоріше за все, статистику 2021 року завищили у декілька разів.

Цьогоріч російські туристи прибували до пів острова автобусами, поїздами чи машинами. Потрапити на авто вони могли у Крим за допомогою кримського мосту. Проте він постраждав від вибуху 8 жовтня 2022 року.

Восени потік мандрівників різко зменшився. На півострові оголисили високий рівень терористичної небезпеки.

“Рівень бронювання на вересень становив 25%, жовтень – 5%, листопад – 0%. Динаміка бронювань в республіці Крим з об’єктивних причин порівняно з минулим роком, за оцінкою засобів розміщення, не є такою активною”, – сказала представниця комітету з туризму Держдуми Тетяна Лоба.

Крім того, за її словами, навіть знижки на готелі у 50-60% змогли заохотити небагатьох відпочивальників.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що Чехія закриває свій кордон для російських туристів.

Станіслав Ткацевіч