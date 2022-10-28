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Без відпочинку в Криму: Росіяни відомляються від поїздок

ВідСтаніслав Ткацевіч

Жов 28, 2022

Турпотік на півострів впав до нуля.

Цього сезону до окупованого Криму приїхало не дуже багато відпочивальників. Їх було удвічі менше, ніж за той самий період у 2021 році. У жовтні мандрівники майже не бронювали путівки, а в листопаді взагалі не було заявок.

Про це пише видання РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У 2022 році Крим відвідали більше 5 мільйонів туристів. Та до війни потік мандрівників був більше. Зокрема, у 2021 р. зафікусвали 9,5 мільйонів відпочивальників. Водночас українські експерти радять не спішити з висновками. Скоріше за все, статистику 2021 року завищили у декілька разів.

Цьогоріч російські туристи прибували до пів острова автобусами, поїздами чи машинами. Потрапити на авто вони могли у Крим за допомогою кримського мосту. Проте він постраждав від вибуху 8 жовтня 2022 року.

Восени потік мандрівників різко зменшився. На півострові оголисили високий рівень терористичної небезпеки.

“Рівень бронювання на вересень становив 25%, жовтень – 5%, листопад – 0%. Динаміка бронювань в республіці Крим з об’єктивних причин порівняно з минулим роком, за оцінкою засобів розміщення, не є такою активною”, – сказала представниця комітету з туризму Держдуми Тетяна Лоба.

Крім того, за її словами, навіть знижки на готелі у 50-60% змогли заохотити небагатьох відпочивальників.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що Чехія закриває свій кордон для російських туристів.

Станіслав Ткацевіч