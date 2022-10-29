Повітряний рух у Європі не відновиться до 2025 року

Відновлення повітряного трафіку в ЄС відбудеться не раніше за 2025 рік відповідно до звіту організації Євроконтроль.

Про це пише видання Schengen Visa Info .

У останньому звіті Євроконтролю, опублікованому в червні, йдеться про те, що повне відновлення відбудеться не раніше 2024 року.

«Цього літа ми спостерігали високий попит, але його стримувала здатність сектора витримувати стрімке зростання, та також вплив війни в Україні», — зазначив у зв’язку з цим генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

Хоча цього року очікується вдвічі більше рейсів, ніж минулого року, це все ще менше з рівнями до початку пандемії у 2019 році. Він також додав, що наступний рік очікують із великим оптимізмом.

Зараз Євроконтроль має дані щодо 3-х можливих сценаріїв. Перший показує відновлення до допандемічного рівня в наступному році. Найбільш песимістичний вказує на зростання аж після 2028 року. Усі сценарії включали фактори ризику. Зростання цін на енергоносії також враховували.

Євроконтроль прогнозує, що трафік у наступному році сягне 92 відсотків від рівня до пандемії, збільшившись до 98 відсотків у 2024 році.

«Невизначеність залишається дуже високою, а ризики зміщені в бік зниження», – попередили в Євроконтролі.

Також у звіті йдеться про ціни на пальне, які зросли на 47% з початку цього року. Водночас квитки на авіа подорожчали на 15 %. Поки що невідомо, як авіакомпанії зможуть передати стрибки цін на пальне для мандрівників.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, як можна повернути кошти за скасований рейс.

Станіслав Ткацевіч