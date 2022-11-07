Сербія посилює візові правила на вимогу ЄС

У звʼязку із «туристичним» бумом із країн Близького Сходу, Азії та Африки, Сербія посилює візові правила для вʼїзду.

«Ми спостерігаємо значне збільшення кількості мігрантів, які приїжджають через західнобалканський маршрут, і, що не менш важливо, ми бачимо тих, хто подорожує без віз через західнобалканських партнерів, які також приїжджають до Європейського Союзу», – Ільва Йоханссон, єврокомісар із внутрішніх справ, сказав цього місяця.

Як зазначає euronews , це сталося значною мірою через лояльні правила в’їзду в Сербію, які зробили її ключовою зупинкою для мігрантів, що прагнуть дістатися Європи. Недавній рейс з Туреччини до Белграда — один із півдюжини щоденних рейсів — був переповнений людьми з африканських та азійських країн, яким не потрібна віза для в’їзду в європейську країну.

Але ситуація змінюється, оскільки Сербія стикнулася з тиском з боку Європейського Союзу, до якого вона хоче приєднатися, щодо запровадження віз для країн, які стали джерелом міграції до союзу.

ЄС хоче, щоб Сербія привела правила вступу у відповідність до блоку. Офіційні особи ЄС кажуть, що тисячі мандрівників, які прибули в Сербію та інші країни Західних Балкан як туристи в останні місяці, закінчили шукати притулку в країнах-членах ЄС. Блок стурбований тим, що в балканському регіоні вже спостерігається зростання кількості людей з Близького Сходу, Азії та Африки, які прямують до процвітаючого центру Європи, де вони сподіваються знайти краще життя.

Нагадаємо, що ЄС приймає мільйони біженців з України та бореться зі стрімким зростанням цін та енергетичною кризою, спричиненою вторгненням росії до України.

Валерія Долматова

(фото investitor.me )