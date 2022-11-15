Топ найбезпечніших країн та міст світу 2023

Нідерланди, Данія та Ісландія увійшли до трійки найбезпечніших країн для відвідування у 2023 році згідно зі списком найбезпечніших місць для подорожей у 2023 році Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).
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Багато з найбезпечніших країн нового рейтингу розташовані в Скандинавії та решті Європи, лише чотири розташовані за межами Європи: Канада, Австралія, Нова Зеландія та Об’єднані Арабські Емірати. Список п’ятнадцяти найбезпечніших міст пропонує ширше географічне поширення, включаючи такі міста, як Сінгапур, Сеул і Токіо.
Найбезпечнішими країнами світу в порядку спадання є:
- Нідерланди,
- Данія,
- Ісландія,
- Австралія,
- Норвегія,
- Канада,
- Німеччина.
Також це Швеція, Швейцарія, Нова Зеландія, Іспанія, Ірландія, Об’єднані Арабські Емірати, Великобританія та Бельгія.
Найбезпечніші міста світу для відвідування в порядку спадання: Рейк’явік, Копенгаген, Монреаль, Амстердам, Сеул, Сінгапур, Токіо, Берлін, Лондон, Сідней, Барселона, Гонолулу, Рим, Дубай і Париж.
Валерія Долматова