Топ найбезпечніших країн та міст світу 2023

Нідерланди, Данія та Ісландія увійшли до трійки найбезпечніших країн для відвідування у 2023 році згідно зі списком найбезпечніших місць для подорожей у 2023 році Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).

У BHTP визначили п’ятнадцять найбезпечніших країн і міст, які варто відвідати наступного року. Для цього використовували дані про надзвичайні погодні ситуації, тероризм, заходи охорони, здоров’я та безпеку людей із нетрадиційною орієнтацією, а також дані вересневого опитування щодо страхування подорожей.

Багато з найбезпечніших країн нового рейтингу розташовані в Скандинавії та решті Європи, лише чотири розташовані за межами Європи: Канада, Австралія, Нова Зеландія та Об’єднані Арабські Емірати. Список п’ятнадцяти найбезпечніших міст пропонує ширше географічне поширення, включаючи такі міста, як Сінгапур, Сеул і Токіо.

Найбезпечнішими країнами світу в порядку спадання є:

Нідерланди,

Данія,

Ісландія,

Австралія,

Норвегія,

Канада,

Німеччина.

Також це Швеція, Швейцарія, Нова Зеландія, Іспанія, Ірландія, Об’єднані Арабські Емірати, Великобританія та Бельгія.

Найбезпечніші міста світу для відвідування в порядку спадання: Рейк’явік, Копенгаген, Монреаль, Амстердам, Сеул, Сінгапур, Токіо, Берлін, Лондон, Сідней, Барселона, Гонолулу, Рим, Дубай і Париж.

Валерія Долматова