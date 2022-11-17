Суворі обмеження. Потрапити до Франції тепер не так просто

Нещодавно стало відомо, що Французька Полінезія вирішила обмежити кількість туристів, що прибувають до регіону.

Відповідно до плану розвитку сталого туризму уряд регіону заявив про обмеження в 1 туриста на 1 місцевого жителя. Нововведення діятиме до 2027 року.

Про це пише Schengen Visa Info .

На практиці це означає, що до Полінезії зможуть приїхати лише 280 тисяч мандрівників. Поки що незрозуміло, чи пошириться нове обмеження на громадян Франції. Станом на сьогодні вважають, що такі заходи допоможуть розвивати сталий туризм. За допомогою нововведення уряд прагне не тільки покращити економіку, але й зберегти навколишнє середовище.

Також уряд планує зробити акцент на інклюзивному туризмі. Останні дані вказують на те, що Французька Полінезія залишається бажаною туристичною дестинацію. Лише в 2019 році її відвідало 300 000 мандрівників.

Сьогодні відомо, що цей регіон не єдиний, де вжили таких заходів.

Незабаром у італійському місті Венеція також будуть діяти схожі обмеження. Крім того, мандрівникам доведеться платити збір та бронювати подорож заздалегідь.

Нагадуємо, раніше виходив матеріал про найцікавіші куточки Парижа, де ми детально розповіли про найромантичніші місця французької столиці.

Станіслав Ткацевіч