Повернення Херсону: як потрапити на деокуповану територію

Після довготривалої окупації українське місто Херсон нарешті звільнене від орків. Як сьогодні доїхати до деокупованих територій? Укрзалізниця знайшла вихід.

Місто Херсон було окуповане російською владою більш ніж півроку. Лише 11 листопада 2022 року Збройні сили України нарешті звільнили територію незалежної держави від загарбників. Протягом декількох днів бажаючих повернутися до рідного Херсону мучило питання – як? Як доїхати додому, побачити рідних та повернутися до свого міста?

Вже 19 листопада 2022 року Укрзалізниця запустила перший потяг після деокупації напрямком «Київ-Херсон», а наступного дня відбувся зворотний рейс. Сьогодні придбати квитки зі столиці до Херсону і назад можна навіть он-лайн. Через надзвичайний попит на цей маршрут до стандартного складу вагонів були прикріплені додаткові, аби вмістити всіх бажаючих.

На сайті Укрзалізниці можна купити квитки до деокупованих міст України та скористатися ними щойно запустять потяги цими маршрутами, або зробити благодійний внесок, залишивши квиток як символічну згадку.

Сьогодні потяг до Херсона під назвою «До перемоги» курсує чи не кожного дня. Докладна інформація з продажу квитків є на сайті Укрзалізниці.

Анна Тарасенко