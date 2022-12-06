Бенксі в Україні. Де поставив свій підпис відомий художник

Всесвітньо-відомий британський вуличний художник-анонім Бенксі підтвердив створення семи муралів в Україні. Де подивитися роботи художника сьогодні?

Анонімний англійський андерграундний художник стріт-арту, що працює з 1990-х років Бенксі у своїх соціальних мережах підтвердив здогадки фанатів про створення муралів на території України.

Авторству Бенксі належать малюнок на Майдані Незалежності в Києві, на якому зображені діти, що гойдаються на протитанковій конструкції, гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці Київської області, хлопчик, що перемагає у спарингу дзюдо.

Загалом відомо про сім робіт британця в столиці України та Київській області. Роботи виконані у характерному для художника стилі у чорно-білих кольорах. Подивитися на графіті Бенксі можна на його офіційній сторінці Instagram, або відвідавши місця, де знаходяться малюнки.

Анна Тарасенко