Як знайти паляницю в столиці? Квест від проєкту “Шукай”

Мистецький проєкт «Шукай» доповнює свою колекцію міні скульптур, цього разу шукати доведеться паляницю на вулицях столиці.

Проєкт « Шукай » відомий безліччю скульптур, що сховані вуличками Києва. Навіть з початком повномасштабної війни мистецтво живе та створює нові пам’ятки, цікаві як для киян, так і для гостей столиці.

Так, 38-ю скульптуркою у колекції проєкту стала «Паляниця» – символ української гостинності, який став паролем, що допомагає визначити своїх та чужих. Скульптурка встановлена за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1 на фасаді готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv. Авторка проєкту зазначає, що створення «Паляниці» відбувалося із допомогою етнографів та істориків, які радили яку обрати форму хлібини та орнамент рушника.

Сьогодні саме слово «Паляниця» стало символічним паролем, який не в змозі вимовити окупанти. Мережами блукає безліч мемів, скоромовок, що осучаснили паляницю. Проєкт «Шукай» увіковічив цей символ українського народу у міні скульптурці в листопаді 2022 року.

Анна Тарасенко