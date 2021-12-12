5 цікавих фактів про Порту, або батьківщину портвейну

Порту друге за своїми розмірами та популярністю серед туристів місто після столиці Португалії – Лісабону. Містечко добре відоме своїм підприємницьким духом, характерною культурою і місцевою кухнею. Місто часто називають північною столицею Португалії.

1. У Порту знаходиться одна з найпопулярніших книгарень світу – Livraria Lello. Своє визнання це місце здобуло завдяки Джоан Роулінг, яка відвідувала книгарню під час написання книг про Гаррі Поттера аби надихнутись її інтер’єрами на створення образів бібліотеки Хоґвардса. Книгарня з фігурними сходами, вітражами і вінтажним різьбленим оздобленням існує з 1869 року.

2. Порту входить до списку найстаріших міст Європи. З 200 року до нашої ери територія містечка належала Римській республіці, а після краху імперії цю землю спочатку займало королівство свевів, а з 585 року Вестготське королівство. Не зважаючи на те, що з 1120 року місто стало вважатися португалським, пам’ятки римської культури у центрі можна зустріти і донині.

3. Площа усього міста складає 41.4 км², у той час площа Києва 835,6 км².

4. Не лише у Парижі є відомі витвори архітектурного мистецтва Гюстава Ейфеля, але й у Порту! Мова йде про двоповерховий міст між берегами річки Дору. Нижній ярус для користування автомобілістів, а верхній для поїздів. Особливістю конструкції є те, що обидва його поверхи також вільні для пішоходів. Цей проект вважається одним із перших, що принесли його авторові світову славу. Пізніше ті самі технологічні рішення Ейфель використовував при будівництві статуї Свободи та Ейфелевої вежі.

5. Порту – Батьківщина портвейну, справжній портвайн (одна із варіацій назви напою), згідно з міжнародним торговим та марковим правом, може вважатися тільки той, який виготовлявся зі спеціального винограду з чітко обмеженого регіону долини річки Дору, що протікає в місті. Свою назву напій також отримав від міста Порту, через яке історично проходив основний експорт цього вина морем в зовнішній світ. Основні погреби фірм-виробників портвейну знаходяться в передмісті Порту — на лівому березі Дору.

Порту – самобутнє містечко на півночі, у якому ви гарантовано відчуєте справжню атмосферу Португаліїї та скуштуєте справжній портвейн!

Поліна Камкова