Боржава: туристичний маршрут закарпатською полониною

Це унікальна безліса ділянка Українських Карпат, устелена кущами чорниці та трав’янистими рослинами, яка влітку використовується для сінокосу та для випасання овець пастухами, а взимку стає великим гірськолижним курортом для українців і не тільки.

Боржава неймовірно зелена і багата на ягоди – чорниці на полонинах дозрівають з початку липня, а куштувати і знаходити їх можна аж до жовтня.

Боржава знайде чим вразити і досвідчених турситів, і новачків. Для бувалих та впевнених краще підійдуть найвищі частини Боржави: від г. Великий Верх до г. Стій, там менше туристів ніж на сусідніх вершинах, і що важливо – по цьому відрізку хребта не їздить транспорт (квадроцикли, шумні мотоцикли, тощо), а отже тиша і спокій забезпечені. Ви зможете насолодитися звуками природи і видами гір.

Для новачків Боржава теж цікава і має чим їх вразити, південна частина хребта – низька і легкодоступна, з висотами до 1300 м і менш популярна. Вже тут можна милуватися типовими рисами полонини Боржава, але це можна робити в тиші і спокої, принаймні відносно популярної частини хребта.

Іноді окрім кущів чорниці та трав’янистих рослин зустрічаються і букові ліси з прохолодним затінком влітку. Біля одного з таких лісів на горі Гемба взимку 2013-го року з’явилося місце, яке почало не аби як притягувати мандрівників – Чайовня Сурія. Підійде як для активних втомлених туристів після сходження, так і для поціновувачей і знавців чайної культури. Це не звичайне туристичне кафе – тут немає магазинних шоколадок, алкогольних напоїв та горішків до пива. Не знайдете ви тут і котлет з пельменями – заклад вегетаріанський. Замість традиційних баношу й чанахів – лише млинці, тістечка та гарячі напої. Але які! Збитень, масала, імбирний чай… Молоко та сир привозять з Пилипця, ягоди та гриби збирають у лісі власноруч. У Чайовні пахне дровами, горить піч. Але головний скарб цього місця – краєвид за вікном.

Окрім піших прогулянок та туристичних маршрутів Боржава насичена й іншими видами активностей. Наприклад, Пилипець і гора Гимба є популярним місцем серед парапланеристів. Тут щодня за наявності льотної погоди можна політати в тандемі з інструктором, або самостійно на параплані над Боржавою. А також щороку проводяться змагання з точного приземлення на параплані.

Полонина зберегла свою природну самобутність попри популярність серед туристів з різних країн, кількість і розмаїття розваг вразить всіх, хто знайде час познайомитися з нею ближче.

Поліна Камкова