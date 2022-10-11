9 сюрреалістичних пам’яток Канади: Від водоспадів до гір

Канада – друга за територією країна у світі. Тут на мандрівників чекають унікальні гірські масиви, водоспади та різноманітні ліси. А ще цікаві архітектурні пам’ятки, надзвичайно високі вежі та цілі міста. Чому саме варто їхати в Канаду, читайте далі.

Ніагарський водоспад

Є однією з найвідоміших пам’яток Канади. Це каскад водоспадів ні річці Ніагара. Саме він відокремлює канадську провінцію Онтаріо від штату Нью-Йорк у США. Три основних водоспади мають назви “Американський”, “Підкова” та “Фата”. Разом вони формують південну частину Ніагарської ущелини.

Максимальна висота Ніагарських водоспадів – 57 метрів, а ширина – 790 м. Кожну секунду тут спадає вниз близько 3160 тон води. Вважають, що у цьому місці з’явився близько 10 000 років тому – в епоху Вісконсинського заледеніння. З ХІХ ст. сюди приїжджають чимало мандрівників, щоб подивитися на це диво природи.

Національний парк “Банф”

Розташований за 120 кілометрів від міста Калгарі у провінції Альберта. Це перший національний парк Канади. Його заснували у 1885 році у Скелястих горах. Має площу 6 641 км². Саме тут можна помилуватися унікальними пейзажами країни.

У парку на мандрівників чекають водоспади, льодовики, густі хвойні ліси та альпійські ландшафти. Справжньою перлиною цієї місцевості виступає озеро Луїза. Саме біля нього є багато інших водойм. Не менш цікавим туристам буде і невеличке місто Банф. У ньому є різноманітні сувенірні крамниці та кафе.

Національний парк “Джаспер”

Заснований у 1907 році. Розташований у провінції Альберта. Це найвідоміший парк на території Скелястих гір. Займає площу 10 878 км. кв. Його головним комерційним центром виступає місто Джаспер у долині річки Атабаска.

У парку є декілька туристичних зон. Найцікавіша – це гора Едіт Кавел висотою 3363 метрів над рівнем моря. Окрім цього, є зони озер Малін і Медисин, льодовика Атабаска та однойменного водоспаду. У парку водяться північні олені, лосі, бобри, чорні ведмеді, росомахи та багато інших тварин.

Парламентський пагорб

Більше відомий як Будівля Парламенту Канади. Він розташований на південному березі річки Оттава у столиці країни. Щороку архітектурний комплекс у неоготичному стилі приїжджають побачити мільйони туристів. Сьогодні в ньому засідає федеральний парламент.

Споруди тут почали будувати у ХІХ ст. Утім, сучасний комплекс звели лише у 1920 році після пожежі. Сьогодні до нього входять три споруди. Їх стиль оформлення включає елементи, характерні для архітектури Франції, Великої Британії та Італії ХІІ-ХІІІ ст. Позаду будівель можна побачити багато пам’ятників різним видатним особам.

Сі-Ен Тауер

Вежа розташована у самому центрі міста Торонто. Понад 30 років саме вона була найвищою будівлею планети – 553,3 м. Лише ХХІ ст. споруда поступилася хмарочосу Бурдж Халіфа у місті Дубай. Утім, навіть сьогодні Сі-Ен Тауер залишається найвищою будівлею Західної півкулі.

Крім того, це один із найвідоміших символів Канади. Вежа виконує телекомунікаційні потреби. Також всередині є оглядовий майданчик на висоті 346 метрів. Гостям пропонують пройтися скляною підлогою та відвідати ресторан.

Королівський музей Онтаріо

Можна знайти у місті Торонто. Він є найбільшим канадським природно-історичним і культурним музеєм Канади. Заклад заснували у 1912 році. Сьогодні в ньому часто організовуються різноманітні виставки.

У музеї зберігається більше 6 мільйонів предметів і 40 галерей. Найвідоміші експонати – це колекції динозаврів і експонати мистецтва Африки, Східної Азії та Близького Сходу. Також туристи зможуть краще пізнати європейську і канадську історію.

Затока Фанді

Розташована на атлантичному узбережжі Північної Америки, між канадськими провінціями Нова Шотландія та Нью-Брансвік. Затока найбільше відома у світі своїми рекордними припливами – іноді вони можуть сягати 18 метрів.

Довжина затоки – близько 300 км. У ширину вона простягається на 90 км. Глибина тут – до 214 метрів. Акваторія Фанді – це яскравий зразок Ватового моря. Яскраві види на природні дива можна знайти на острові Гран-Манан та рифів Хоупвелл-Рокс.

Грос-Морн

Це гора та однойменний національний парк на острові Ньюфаундленд. Територія є досить віддаленою від інших населених пунктів, тому дістатися сюди не так просто. Та це зробити варто.

У парку на вас чекають водоспади, круті схили та фіорди. Він є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Для сходження на гору Ґрос-Морн облаштовані туристичні стежки. Досить цікавою пам’яткою є озеро Тен-Майл-Понд.

Вікторія

Місто є столицею провінція Британська Колумбія у Канаді. Воно розташоване за 100 км від Ванкувера. Цей справжній куточок Англії у країні. Сюди переїхало жити чимало пенсіонерів звідти. У самому місті курсують червоні двоповерхові лондонські автобуси.

Саме тут ви можете побачити сади Бутчарт – одні з найгарніших у світі. Також у місті є найстаріший китайський квартал Канади, мальовнича рибальська пристань та величний замок Хетлі.

Наостанок, не забувайте завітати у Ванкувер.

Нагадуємо, що на нашому сайті ви можете прочитати про найкращі місця для відвідування в Торонто.

Станіслав Ткацевіч