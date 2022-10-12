Що подивитися у Фінляндії: Територія безмежних лісів та озер

Напевно, ви колись чули, що Фінляндія – країна тисячі озер. До того ж, понад 70% території цієї країни вкрито мальовничі лісами. А міста прикрашають старовинні фортеці та музеї. Тож, що дивитися у країні туристам, читайте далі.

Гельсінкі

Це столиця та найбільше місто країни. Розташоване на березі Фінської затоки Балтійського моря. Засноване у 1550 році за наказом шведського короля Густава Вази. Стрімко розвиватися почало лише після Другої світової війни. Сьогодні це найбільший культурний центр столиці.

Тут працюють десятки закладів. Для туристів завжди відкриті 10 театрів і концертних залів, понад 70 музеїв і 50 кінотеатрів. Чи не найвідомішою пам’яткою також є Національна бібліотека Фінляндії. Мандрівникам варто завітати у місцевий аквапарк і відвідати різноманітні собори, у тому числі православні.

Турку

Це місто і порт на південному-заході країни. Його заснували новгородці на території фінського племені єм хямі. Свою історію воно веде ще від ХІ-ХІІ століть. Особливого значення для мандрівників Турку надає річка Аура, морські простори та архіпелаг із тисячі островів.

Багато хто приїжджає сюди поглянути на Абоський замок. Цю пам’ятку звели за шведського короля Еріка ІХ у 1156 році. Вона пережила чимало облог. Сьогодні всередині неї працює історичний музей. У Турку варто завітати до старовинної торгової площі, кафедрального собору та Ботанічного саду університету Турку.

Озеро Сайма

Є найбільшим озером у Фінляндії. Розташоване на південному сході країни. Площа водойми становить 4 370 км². Єдина річка, яка витікає звідси – це Вуоксі. Вона впадає у Ладозьке озеро.

Сайма має тектонічне походження. Озерна система сформувалася понад 10 тисяч років тому. Сьогодні до неї входить близько 120 водойм. Мандрівники тут зможуть побачити не лише неймовірну природу та острови, але й унікальний вид тюленів.

Порвоо

Місто Порвоо розташоване за 48 км від Гельсінкі. Воно є одним із середньовічних поселень, які згадуються до ХIV століття. Саме тут народилися такі видатні люди, як скульптор Вілле Вальгрен, музикант Рему Аалтонен і художник Альберт Едельфельт.

Головна пам’ятка Порвоо – Старе місто. У ньому можна прогулятися вузькими вуличками, побачити яскраві будинки та Кафедральний собор Пресвятої Діви Марії. Також у місті збереглися садиби періоду ХVII-XVIII ст.

Лапландія

Це найпівнічніша малозаселена провінції Фінляндії. Лапландія також охоплює деякі частини Норвегії та Швеції. Переважно тут можна побачити плоскогір’я. Воно порізане річковими долинами та гірськими ущелинами.

Певні частини вкриті болотами та озерами. На цій території мандрівники також зможуть побачити оленячі фермі, науково-дослідницькі центри та тисячі гектари національних парків. Крім того, саме Лапландія вважається батьківщиною Санта Клауса.

Савонлінна

Так зветься місто у Східній Фінляндії. Це одне із найдавніших поселень країни. Його історія пов’язана із фортецею Олавінлінна, яку заклали у 1475-му році. Вона зберегла свій військовий вигляд якнайкраще.

У Савонлінні уваги також заслуговують вулиця Ліннанкату, яка вважається найстарішою, а також Краєзнавчий музей. Туристи можуть завітати у місцеві собори, художні центри та мистецькі осередки.

Тампере

Це місто на на півдні Фінляндії. Воно є одним із найбільших за кількістю населення. Розташоване між двома озерами: Нясіярві та Пюгяярві. Вперше згадується на початку ХV століття. У 1775 році тут заснував торгове поселення шведський король Густав ІІІ.

Уже в ХІХ століття Тампере стало індустріальним осередком. Станом на сьогодні це важливий культурний осередок. Крім того, тут можна покататися на одній із найбільших льодових арен у Європі.

Аландські острови

Це архіпелаг у Балтійському морі. Він є одним із найдивовижніших місць у районі Суомі. Якщо враховувати усі скелі та ділянки суші, то тут можна побачити понад 50 різних островів.

У цьому регіоні живе менше 300 тисяч жителів. Утім, щороку сюди приїжджає декілька мільйонів туристів. Вони катаються на велосипедах, відвідують місцеві музеї та просто насолоджуються природою.

Нагадуємо, що раніше ми писали про найнезвичайніші музеї Фінляндії, що не залишать байдужим нікого.