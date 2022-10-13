Гід країнами Африки: Топ місць, які варто побачити

Багато хто не розглядає Африку як місце відпочинку. Це зумовлено піратами, важкою економічною ситуацією тощо. Чи справді на континенті так небезпечно та куди все-ж-таки варто проїхати туристам, читайте далі.

Три країни, куди їхати небезпечно для життя

У деяких регіонах Африки панує беззаконня та насилля . Там постійно відбуваються збройні напади на цивільне населення та тривають конфлікти. Крім того, подекуди процвітає організована злочинність, а міжобщинна боротьба загострюється ще більше. Тому до вашої уваги 4 найнебезпечніших країн континенту:

Сомал і . Розташована на північному сході Африки. Перш, ніж сюди їхати, варто подумати тричі. Найвідоміша «пам’ятка» країни – це сомалійські пірати. Ще з 1970-х років вони займаються розбоєм у прибережних водах. Крім того, уже декілька років поспіль на території Сомалі не вщухають конфлікти. Люди живуть за межею бідності – менше одного долару США на день. Уже не перший рік дипломатичні представництва закликають утриматися від подорожей сюди. Та навіть тут є чимало туристичних пам’яток. Наприклад, ви зможете побачити печерний комплекс Лаас-Гааль за давніми наскельними розписами на території самопроголошеної Республіки Сомаліленд. А ще тут є гори, річки та багато інших природних пейзажів. Та потрапити сюди не так просто і може коштувати життя.

. Розташована на північному сході Африки. Перш, ніж сюди їхати, варто подумати тричі. Найвідоміша «пам’ятка» країни – це сомалійські пірати. Ще з 1970-х років вони займаються розбоєм у прибережних водах. Крім того, уже декілька років поспіль на території Сомалі не вщухають конфлікти. Люди живуть за межею бідності – менше одного долару США на день. Уже не перший рік дипломатичні представництва закликають утриматися від подорожей сюди. Та навіть тут є чимало туристичних пам’яток. Наприклад, ви зможете побачити печерний комплекс Лаас-Гааль за давніми наскельними розписами на території самопроголошеної Республіки Сомаліленд. А ще тут є гори, річки та багато інших природних пейзажів. Та потрапити сюди не так просто і може коштувати життя. Демократична Республіка Конго. Розташована у центральній частині континенту. Це одна з найбідніших країн у світі. Люди тут живуть на близько два долари в день. Утім, з точки зору запасів у земних надрах, Конго є однією з найбагатших. Тут можна видобувати золото, срібло, цинк, кобальт та багато інших мінералів. Виробничі процеси зупиняють постійні війни. Та туристи сюди теж іноді приїжджають. Усіх привабляють гірські пейзажі, автентичні села та багато іншого. Озеро Ківу, заповідник Окапі та діючі вулкани в національних парках все одно захоплють мандрівників із усього світу.

Розташована у центральній частині континенту. Це одна з найбідніших країн у світі. Люди тут живуть на близько два долари в день. Утім, з точки зору запасів у земних надрах, Конго є однією з найбагатших. Тут можна видобувати золото, срібло, цинк, кобальт та багато інших мінералів. Виробничі процеси зупиняють постійні війни. Та туристи сюди теж іноді приїжджають. Усіх привабляють гірські пейзажі, автентичні села та багато іншого. Озеро Ківу, заповідник Окапі та діючі вулкани в національних парках все одно захоплють мандрівників із усього світу. Судан. Розташований на північному сході Африки. Вчорашні новини про країну охопили чимало авторитетних ЗМІ. Армія Судана заарештувала транзитний уряд перед виборами. У медіа це назвали «військовим переворотом». Уже є перші жертви протестів. Відносини цивільних та військових у країні завжди напружені, а тому мають місце конфлікти. Випадки викрадення автомобілей теж є поширеними. Та незважаючи на це, країну все ж відвідують туристи. Вона має вихід до Червоного моря, а тому тут можна побачити чисті піщані пляжі. До того ж, варто відвідати столицю – Хартум. Це місто розташоване там, де злилися Білий і Голубий Ніли. І тут є палаци, руїни старовинних храмів та навіть сучасні бізнес-центри.

Наостанок, досить небезпечними залишаються поїздки в ЦАР і Нігер.

У які країни варто поїхати та що там шукати

Руанда. Розташована в східній Африці. Є одним із важливих туристичних осередків у регіоні. Зазвичай сюди приїжджають, щоб спостерігати за гірськими горилами в Національному парку вулканів. Не менш цікавими є курорти озера Ківу. Якщо ви потрапите сюди, то варто обов’язково відвідати Національний парк Ньюнгве. Він має територію понад 1000 кв. км. Це одне з тих небагатьох місць, де є незаймані тропічні ліси середніх висот.

Танзанія. Це країна на березі Індійського океану. Саме тут ви побачите найвишу гору-вулкан континенту – Кіліманджаро. Крім того, майже уся територія Танзанії вкрита різноманітними заповідниками. Якщо ви потрапляєте сюди, одразу вартов вирушити в регіон Занзібару. Це цілий архіпелаг із понад 70 островів. Тут ви зможете відпочити на відомому пляжі Понгве та побачити Кам’яне місто – найстарішу частину Занзібара.

Замбія. Це країна у Південній Африці. У 2010 році Всесвітній банк назвав її однією з найбільш швидко реформованих у світі. Тут варто обов’язково завітати до столиці Лусаки. Це місто вважається чи не найкращим в рамках розвитку в Південній Африці. Також цікавою буде річка Замбезі та інші національні парки.

Намібія. Розташована на південному заході Африки. Тут також із англійською проблем не буде. Площа країни становить 825 118 км² – посідає 33 місце у світі. Сюди приїжджають заради пустелі Наміб – вважається, що їй від 55 до 80 мільйонів років. Крім того, піщані дюни країни вважаються найвищими у світі. До вашої уваги також будуть види в Національному парку Етоша та плем’я Хімба в Отікандеро.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про речі, які не варто робити в Танзанії.

Станіслав Ткацевіч