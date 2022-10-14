Країна озер, каньйонів і гір: Топ 8 місць Казахстану

Казахстан – одна з тих країн, яка безперешкодно приймає українських туристів навіть у часи пандемії. І якщо ви досі не знаєте, чому варто летіти туди, то відповідь лише одна – природа. Які ж саме мальовничі куточки чекають мандрівників у Казахстані?

Національний парк «Кольсайські озера»

Розташований на схилі гір Тянь-Шань. Це лише за 10 км від кордону з Киргизстаном. Сьогодні парк відкритий для усіх мандрівників. Відвідувати його дозволили нещодавно, тому саме тут ви зможете поглянути на незайману природу. Справжньою окрасою цієї території виступають Кольсайські озера. Основними є нижнє, середнє та верхнє.

Крім того, є озеро Каїнди. Воно найбільше відоме своїм дзеркальним відбиттям. Не менш цікаві – насадження мертвих ялинових стовпів, які підіймають з води. Через парк проходить туристичний маршрут довжиною 25 км. Досить популярними є і прогулянки на велосипедах.

Озеро Балхаш

Це безстічне озеро, яке розташоване на південному сході Казахстану. Воно має довжину 605 км. Ширина – 74 кілометри. У льодовий період ця водойма мала площу 102 тис. км². Сьогодні це безстічне озеро. І одна з його частин – солона.

Береги тут розчленовані численними затоками і бухтами. У деяких місця навіть є острови. Найбільші з них – Тасарал і Басарал. Тваринний і рослинний світ теж різноманітній. Тут гніздяться багато птахів: фазани, беркути, рожеві пелікани тощо.

Національний парк «Алтин-Емель»

Розташований у Алматинській області. Він займає площу територію між річкою Ілі та гірським хребтом Ак-Тау. Його площа – 4600 км. кв. Заснований у 1966 році з метою збереження історичних пам’яток і місцевого ландшафту. Є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Парк складається з рівнини і гір. На їх території знаходили відкладення карбону, які мають вік понад 300 млн років. Також буде нагода побачити кургани залізної доби. Флора парку охоплює близько 1800 видів. Є і червонокнижні тварини – це газелі, дикі віслюки, коні Пржевальського і бурі ведмеді.

Чаринський каньйон

Можна побачити уздовж річки Чарин. Має довжину 154 кілометри. Це неподалік кордону з Китаєм. Дістатися сюди можна Кульджинською трасою. На цій території також є однойменний парк. Каньйон – це пам’ятка природи, складена з переважно осадових порід пісковиків. Їх вік сягає близько 12 мільйонів років. Висота прямовисних скель – 150-300 метрів.

До каньйону підходить багато різноманітних балок і ярів. Зазвичай мандрівники сюди приїжджають, щоб поглянути на так звану «Долину замків». Це чималий відрізок скель довжиною понад 2 км. Крім того, тут росте понад 1500 видів рослин. А з-поміж тварин буде нагода побачити лисиць, гірських козлів, тушканчика, кам’яну куницю та не лише.

Плато Устюрт

Розташоване між півостровом Мангишлак, затокою Кара-Богаз-Гол і Аральським морем. Воно має площу близько 200 тис. км². Переважну більшість цієї території займають пустелі різних видів.

Деякі вчені вважають, що вони є дном колишнього моря. Більшість туристів приїжджають сюди з однією метою – поглянути на ландшафт. Він досить незвичний і схожий на поверхню іншої планети.

Катон-Карагайський національний парк

Розташований в однойменному районі. Він є найбільшим національним парком у Казахстані. У 2014 року його внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут можна побачити багато різновидів флори і фауни.

У парку росте понад 1000 видів рослин. 34% території займають ліси. Вони представлені хвойними породами: ялинами, соснами сибірськими тощо. З-поміж тварин червонокнижних видів є могильники, сапсани, снігові барси та не тільки.

Аксу-Джабагли

Так зветься перший заповідник країни. Він розташований у південній частині Казахстану. Утворений у величезній ущелині між Угамським хребтом і Талаським Алатау. Територію обмежують дві річки – Аксу та Джабагли. Заповідник внесли до природних резерватів, які знаходять під егоідою ЮНЕСКО.

Тут можна побачити близько 1200 видів різноманітних рослин. Це яблуні, верби, мигдаль тощо. Ссавців – 52 види. Тут трапляються заяць толай, свиня дика, козер гірський. Є ведмідь бурий тянь-шанський, барс сніговий і архар.

І це далеко не все, що чеекає на вас у країні. Сміливо вирушайте до Казахстану та робіть нові відкриття.

Станіслав Ткацевіч