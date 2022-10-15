7 причин завітати в Лейпциг: Місто музики та краси

Лейпциг – знакове місто для світової музики. Цей куточок країни пов’язаний із такими іменами, як Ріхард Вагнер, Йоганн Себастьян Бах і Роберт Шуман. А ще це найбільше місто у Саксонії. Які несподіванки воно може подарувати туристам, читайте далі.

Стара ратуша

Розташована у східній частині Ринкової площі. Завдяки своїм розміром вона є основною у ансамблі. Збудована у середині ХVI століття за ініціативи великого торговця та бургомістра Гієронімус Лоттера.

Сьогодні ратуша – один із останніх зразків архітектури у ренесансному стилі. Уряд переважно засідає у будівлі нової. Всередині старої ратуші розміщується експозиція Лейпцизького Музею історії міста.

Нова ратуша

Це будівля, яку звели на місці фортеці Плайсенбург. Вона розташована навпроти нової католицької церкви і Федерального адміністративного суду. Нова ратуша – пам’ятка ХХ століття. Збудована у еклектичному стилі.

Займає площу майже 10 тис. м. кв. Це робить її однією з найбільших адміністративних будівель у світі. Один із фасадів ратуші оздоблений різноманітними фігурами. Зокрема можна побачити левів і богинь справедливості.

Аугустплац

Агустплац – найбільша площа міста Лейпциг. Названа на честь першого саксонського короля. Розташована на східному кордоні історичної частини міста. Саме тут є чимало вагомих споруд.

Найвідоміші з них – це університет, опера та Гевандхаус. Більшість споруд тут мають вік у сотні років. Утім, деякі були назавжди втрачені. Остання реконструкція площі відбулася у 1993-1996 роках.

Гевандхаус

Концертний зал у місті Лейпциґ. Він розташований на Аугустплац. Його назва дослівно перекладається як «Будинок тканин» і походить від гільдії купців, які орендували перший поверх. Сьогодні це одна з десяти найважливіших пам’яток Лейпцига.

Першу споруду Гевандхаус звели ще у 1498 році. Тоді вона відігравала роль складського приміщення. У ХVIII ст. другий поверх перебудували на концертний зал. Сьогодні туристи можуть побачити відновлену будівля після Другої світової війни.

Музей Грассі

Це музейний комплекс у німецькому місті Лейпциг. Названий на часть лейпцизького торговця і банкіра Франца Домініка Грассі. Він заповів усе своє величезне багатство місту. Комплекс розташований на Йоганнісплац. Споруди зведені у першій половині ХХ ст. у модерному стилі.

До них входить три музеї: етнографічний, прикладного мистецтва і музичний. Загалом у них зберігається понад 200 тис. експонатів із Африки, Азії, Австралії та Океанії. Це вироби ковалів, склодувів тощо. Особливу цінність у колекції становлять інструменти, які виготовили у ХVI столітті.

Лейпцигська опера

Це один із найвідоміших оперних театрів Європи. Його першу будівлю відкрили у 1693 році. Та вона існувала недовго. У зв’язку з помилками будівлю знесли. До 1766 року в місті відбувалися опери приїзних артистів.

Лише у ХІХ столітті відкрили Новий театр. Тут часто були постанови світових класиків Моцарта, Вебера і Глюка. З’являлись на сцені й твори німецького реформатора опери Ріхарда Вагнера. Версія будівля сьогодні – реконструкція після війн ХХ століття.

Голізський палац

Так зветься колишня заміська резиденція у місті Лейпциг. Її збудували у 1755-1756 роках. Замовником був міський радник Йоганн Каспар Ріхтер. Художнім обрамленням займався відомий німецький скульптор Адам Фрідріх Езер.

Протягом століть палац змінював свій зовнішній вигляд. Остання масштабна реконструкція відбулася на початку ХХІ століття. Сьогодні будівлю використовують для проведення концертів, вистав та інших церемоній.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про найцікавіші фестивалі Німеччини, куди варто придбати квиток.

Станіслав Ткацевіч