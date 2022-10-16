Топ визначних місць Лондона: Що подивитися, окрім Біг-Бену

У кожного міста є найпопулярніші туристичні атракції. У Берліні – це Бранденбурзькі ворота, у Барселоні – Храм Святого Сімейства. Якщо ми говоримо про Лондон, то це Біг-Бен. Та це не єдине, що може порадувати в місті. Тож, що дивитися в Лондоні?

Букінгемський палац

Це офіційна резиденція британських монархів. Вона розташована навпроти вулиці Мелл і Грін-парку. Початково палац зводили для герцога Букінгемського у 1703 році. Пізніше його придбав король Георг ІІІ. Після цього протягом 75 років британські архітектори Джон Неш і Едвард Блор прибудовували три флігелі довкола головної споруди.

У 1841 році саме тут народився король Едуард VII. Всередині є 775 кімнат. Можна побачити велику картинну галерею нідерландського художника Рембрандта. Єлизавета ІІ зазвичай покидає палац у серпні та вересні, а тому в цей час його відвідувати можуть і туристи. А якщо ви прибули в Лондон у інший час, то обов’язково варто поглянути на зміну караулу об 11:30.

Вестмінстерське абатство

Повна назва цієї пам’ятки – Собор святого Петра у Вестмінстері. Вона розташована у однойменному історичному районі Лондона. За переказами, храм заснували у 616 році на тому місці, де рибалці з’явилося видіння святого Петра.

У кінці Х ст. тут заснували осередок ченців-бенедиктинців. Кам’яне абатство збудували у 1045-1050 рр. за короля Англії Едуарда Сповідника. Саме тут традиційно коронують та ховають монархів Великої Британії.

Музей мадам Тюссо

Розташований у лондонському районі Мерілебон. Це музей воскових фігур, який був заснований французькою скульптуркою Марі Тюссо. Крім того, сьогодні він має 15 філій у найрізноманітніших містах світу: Відні, Амстердамі, Копенгагені, Лас-Вегасі тощо.

У лондонському музеї можна поглянути на воскові фігури видатних людей. Тут є скульптура королеви Великобританії Єлизавети ІІ, ідеолога національно-визвольного руху Індії Ґанді, відомої акторки Мерилін Монро і не тільки.

Палац Гемптон-Корт

Розташований у лондонському передмісті Річмонд-на-Темзі. Це колишня заміська резиденція анлійських королів. Її збудував кардинал Вулсі у 1514 році. Під час зведення він надихався плануванням італійських маєтків доби Ренесансу. Пізніше в ньому жив англійський король Генріх VIII.

У його період з’явилися елементи похмурого середньовічного зодчества і велика зала для гри у теніс. Палац також оновлювали у ХVII-XVIII століттях. Перепланування резиденції тривало до 1737 р. Останнім королем, який жив у палаці, став Георг ІІ. Сьогодні всередині можна побачити старовинні картини з Королівської колекції та антикваріат.

Лондонське око

Це одне з найбільш оглядових коліс у світі. Його відкрили у 2000 році. З висоти 135 метрів відкривається вид на весь Лондон. Лондонське око зводили за проєктом подружжя Девіда Маркса і Джулі Барфілд.

У 1999-2006 роках воно була найвищим у світі. Гості можуть поглянути на місто з однієї із 32 кабінок, які символізують собою кількість передмість у Лондоні. Кожна капсула тут вміщає до 25 пасажирів.

Національна галерея

Розташована на Трафальгар-сквер. Це музей у Лондоні, в якому зберігається понад 2300 полотен західноєвропейського живопису. Вони охоплюють період з XIII до початку XX століття. Датою заснування закладу вважають 1824 рік. Саме тоді придбали 38 картин у банкіра Ангерстейна.

Протягом двох століть колекцію Національної галереї поступово поповнювали. Тепер тут є роботи відомих італійських художників: Мазаччо, Сандро Боттічеллі, Рафаеля Санті та не тільки. У деяких залах можна знайти витвори Леонардо да Вінчі. Не менш важливими виступають експонати французьких художників: Клода Моне, Каміля Піссарро тощо.

Гемпстед-гіт

Так зветься лісопаркова зона на півночі Лондона. Вона розташована між селами Хайгейт і Хампстед. Горбиста місцевість тут займає площу в 320 гектарів. Крім того, це одна з найвищих точок міста.

З тамтешніх пагорбів відкривається панорама на Лондон. Саме тому місцева влада заборонила будівництво будь-який споруд, які можуть зіпсувати цю красу. Ще одна відома пам’ятка тут – архітектурно-художній музей Кенвуд-хаус.

Камден-Таун

Таку назву має район на північному заході Лондона. Найбільше він відомий ринком поруч із Ріджентс-каналом. Тут можна придбати різноманітні сувеніри, сучасний одяг світових брендів тощо.

У цьому районі є багато кафе із живою музикою. Зазвичай сюди приходять підлітки та представники неформальних культур. Тому Камден-Таун – чудове місце, щоб пізнати Лондон із усіх боків.

Нагадуємо, що раніше виходив матеріал про улюблені місця для подорожей Королеви Єлизавети ІІ.

Станіслав Ткацевіч