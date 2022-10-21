Що подивитися у Болівії: Дороги смерті, озера та долини

Чи багато ви знаєте про Болівію? Напевно, ні. Але у цій країні можна побачити у неймовірні природні пейзажі та сотні тисяч гектарів солончаків. Не менш відомими є національні парки. Куди варто подорожувати в Болівії туристам, читайте далі.

Озеро Тітікака

Розташоване на території Болівії та Перу. Озеро є найвщим у світі з комерційним судноплавством. Його площа – 8287 км². Тітікака розміщене високо у Андах. Живиться опадами у вигляді дощу та водами з льодовиків гірських хребтів. Сюди також впадає багато менших річок.

Привабливою для мандрівників озеро роблять десятки острів. Деякі з них є густозаселеними. Обов’язково варто відвідати острів Ісла де Сол. Його окрасою є пагорби та скелі. Крім того, тут можна побачити сотні руїн, які датуються часом правління інків. Також досить цікавими є острови Сурікві й Такіле.

Місто Ла-Пас

Це фактична столиця держави з 1898 року. Вона розташована на висоті 3690 метрів над рівнем моря. Саме тому вважається найвищою у світі. Місто Ла-Пас розміщене у кратері згаслого вулкана. Це впливає на клімат – тут досить прохолодно. Позначка стовпчика термометра не перевищує 13 градусів.

Водночас це одне з найцікавіших місць для мандрівників. Сюди приїжджають подивитися на собори, церкви та модерні будинки. Великою популярністю корисується ярмарок на вулиці Відьом. Під час неї продають амулети, одяг з альпаки та навіть комах для ритуалів. А ще варто проїхатися канатною дорогою над містом – це гарантує унікальні фото.

Дорога смерті Юнгас

Офіційна назва – Каміно-Лос-Юнгас. Це одна з найнебезпечніших доріг світу. Вона сполучає міста Коройко та Ла-Пас. Відповідно до офіційної статистики щороку на ній гине понад 300 осіб. Дорога підіймається на висоту 4650 м, але потім знижується до позначки у 1200 м крутими схилами.

Її збудували у 1930-х роках під час Чакської війни. Це робили руками парагвайський військовополенених. У 1994 р. у прірву впали 25 транспортних засобів. Сьогодні вона є модернізованою. Має довжину 56 кілометрів. Переважно ширина всюди – лише 3,2 м. Рух зазвичай ускладнюють туман, пил і не лише.

Салар-де-Уюні

Таку назву має солончак у південній частині Болівії. Він є найбільшим у світі та має площу 10 582 км². Розташований на території департаментів Оруро та Потосі. Солочнак – дно висохлого озера на висоті 3650 м у Андах. Переважно його склад – це гіпс і галіт. Водойма тут існувала ще близько 40 тисяч років тому. Сьогодні це важливе джерело солі для Болівії.

Мандрівників сюди також приваблює кладовище паровозів. Воно розташоване біля шляхів залізниці з Антофагаста. Тут можна побачити техніку, яку зняли зі служби ще у 1950-х роках – період, коли видобуток мінералів зменшився. Уся вона в незадовільному стані, але найближчим часом влада хоче створити музей просто неба.

Місячна долина

Більше відома під назвою Вальє-де-ла-Луна. Розташована у департамені Ла-Пас. Це територія з геологічними утвореннями з піщаника та глини. Пейзажі тут дуже схожі на позаземні.

Не зважаючи на назву Місячна долина, це велика площа гігантських шпилів і лабіринтів. Переважно вона сформувалася завдяки вітрам. Цікавим елементом долини виступає кольорова гама. Тут можна побачити скелі не лише білого, але й червоного відтінку.

Національний парк Ноель Кемпф Меркадо

Розташований у департаменті Санта-Крус. Був створений у 1979 році. Сьогодні займає площу 15 234 км². З 2000 року парк належить до об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Діапазон висот тут – від 200 до 750 метрів.

Цей район існує уже мільйони років. Парк відомий своїм біорізноманіттям. Тут можна побачити 4000 видів рослин і 130 ссавців. Це місцевість вічно зелених лісів та річок. Найвідоміша пам’ятка – водоспад Аркоїріс.

Гора Сирро-Рико

Це гора, яка принесла місту Потосі чимале багатство. Водночас вона забрала життя тисячі шахтарів. Саме тому її місцеві називають «горою, яка з’їдає людей». Це зумовлено способом добування срібла, який є дуже небезпечним.

Висота Сирро-Рико зменшилася на 400 метрів. Утім, шахтарі продовжують копати глибше. Щоразу вони ризикують своїм життям. Крім того, якщо впаде гора, то місто Потосі більше не існуватиме.

Тож, їхати в Болівію в пошуках чогось небезпечного, дивовижного чи прекрасного, вирішувати лише вам. Проте ця країна, як і Південна Америка загалом, точно варта вашої уваги.

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