Топ 10 місць Словенії: Подорож печерами та узбережжями

Щоб побачити неймовірні пейзажні, не обов’язково їхати у Німеччину чи Францію. Іноді справжня краса прихована у зовсім невеликих країнах як Словенія. Чим вона може здивувати мандрівників, читайте далі у нашому матеріалі.

Бледське озеро

Розташоване у північно-західній частині країни. Його можна побачити в Юлійських Альпах. На березі водойми розміщене місто Блед. Озеро має льодовикове і тектонічне походження.

Воно має довжину 2120 м і ширину 1380 м. Глибина тут сягає 29,5 метрів. Найбільше це місце відоме мальовничими пейзажами. Озеро оточують гори та ліси. А на північному березі можна побачити середньовічний Бледський замок.

Піран

Це місто розташоване на однойменній затоці Адріатичного моря за 7 кілометрів до хорватського кордону. Воно є одним із населених пунктів тридцятикілометрової смуги словенського узбережжя.

Сюди мандрівники приїжджають, щоб помилуватися середньовічною архітектурою. Тут є ратуші, храми та площі в різних стилях. Одна з найвідоміших пам’яток – будинок італійського композитора і скрипаля Джузеппе Тартіні.

Ідрія

Це маленьке містечко та община регіону Горишка. Найбільше воно відоме ртутними шахтами. Їх відкрили ще у ХVI столітті. Певний час тут виготовляли 13% ртуті всього світу. Але це вже в минулому.

Нині шахти поступово закривають. Геопарк населеного пункту входить до мережі ЮНЕСКО. Ідрія також славиться мереживом. Окрім цього, гостям тут пропонують особливу страву – ідрійські вареники.

Люблянський замок

Розташований над столицею Словенії – містом Любляна. Ця фортеця виникла у ХІІ столітті. Сторожову вежу добудували у 1858 році. Град використовували в оборонних цілях до ХVIII ст. Певний час був в’язницею.

На початку ХХ століття почав руйнуватися. Спочатку в ньому хотіли розмістити музей, але потім влада поселила бідних людей. Вони прожили тут до середини 1960-х років. Нині у замку розміщується постійна експозиція з історії Любляни.

Ущелина Вінтгар

Розташована за 4 км від озера Блед. Має довжину 1600 метрів. Висота тамтешніх скель – близько 80 метрів. На дні каньйону тече річка Радовна. На ній можна побачити багато вирів і водоспадів.

Над Радовною є багато підвісних дерев’яних і кам’яних мостів. Територія ущелини входить до словенського національного парку. Сюди туристи приїжджають, щоб поглянути на природу в первісній красі.

Національний парк Триглав

Є єдиним національним парком у Словенії. У своєму складі має вершину гори Триглав, яка вважається символом країни. Розташований на північному заході країни. Тут можна зустріти традиційні дерев’яні церкви.

Для туристів прокладені піші стежки. Взимку в національному парку зазвичай катаються на лижах. Влітку можна спробувати власні сили у екстремальних видах спорту. Зазвичай це рафтинг та інші види водних спусків.

Бохинське озеро

Розташоване на висоті 525 метрів на території общини Бохинь. Є найбільшим постійним озером у країні. Має ширину понад 4 кілометри. Це льодовикове озеро, яке утворилося завдяки морені.

Вода тут надзвичайно чиста. У ній мешкаються форель, акртичний голець і вісім видів молюсків. Є звичайні водорості теж. Сюди приїжджають просто для відпочинку, а також, щоб займатися спортом.

Предямський замок

Розташований у південно-центральній частині Словенії, в селі Предяма. Його збудували в історичному регіоні Внутрішня Крайна. Вперше згадується ще у ХІІІ столітті. У середні віки фортеця стала відомою як місце проживання лицаря Еразма Ямського.

За легендою, він вступив у протистояння з європейським аристократичним родом Габсбургів. Вважається, що Еразма загинув саме від їх рук. Сьогодні це фортеця у готичному стилі. У ХХ ст. тут знімали фільми за участі Джекі Чана.

Тож, Словенія – країна, куди можна поїхати з будь-якою метою: гуляти в парках, насолоджуватися архітектурою замків чи відпочивати біля озера. Тут чекають саме на вас.

Нагадуємо, раніше ми писали про наймістичніші міста світа, куди варто поїхати.

Станіслав Ткацевіч