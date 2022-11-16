Топ 10 місць Словенії: Подорож печерами та узбережжями

Щоб побачити неймовірні пейзажні, не обов’язково їхати у Німеччину чи Францію. Іноді справжня краса прихована у зовсім невеликих країнах як Словенія. Чим вона може здивувати мандрівників, читайте далі у нашому матеріалі.
Бледське озеро
Розташоване у північно-західній частині країни. Його можна побачити в Юлійських Альпах. На березі водойми розміщене місто Блед. Озеро має льодовикове і тектонічне походження.
Воно має довжину 2120 м і ширину 1380 м. Глибина тут сягає 29,5 метрів. Найбільше це місце відоме мальовничими пейзажами. Озеро оточують гори та ліси. А на північному березі можна побачити середньовічний Бледський замок.
Піран
Це місто розташоване на однойменній затоці Адріатичного моря за 7 кілометрів до хорватського кордону. Воно є одним із населених пунктів тридцятикілометрової смуги словенського узбережжя.
Сюди мандрівники приїжджають, щоб помилуватися середньовічною архітектурою. Тут є ратуші, храми та площі в різних стилях. Одна з найвідоміших пам’яток – будинок італійського композитора і скрипаля Джузеппе Тартіні.
Ідрія
Це маленьке містечко та община регіону Горишка. Найбільше воно відоме ртутними шахтами. Їх відкрили ще у ХVI столітті. Певний час тут виготовляли 13% ртуті всього світу. Але це вже в минулому.
Нині шахти поступово закривають. Геопарк населеного пункту входить до мережі ЮНЕСКО. Ідрія також славиться мереживом. Окрім цього, гостям тут пропонують особливу страву – ідрійські вареники.
Люблянський замок
Розташований над столицею Словенії – містом Любляна. Ця фортеця виникла у ХІІ столітті. Сторожову вежу добудували у 1858 році. Град використовували в оборонних цілях до ХVIII ст. Певний час був в’язницею.
На початку ХХ століття почав руйнуватися. Спочатку в ньому хотіли розмістити музей, але потім влада поселила бідних людей. Вони прожили тут до середини 1960-х років. Нині у замку розміщується постійна експозиція з історії Любляни.
Ущелина Вінтгар
Розташована за 4 км від озера Блед. Має довжину 1600 метрів. Висота тамтешніх скель – близько 80 метрів. На дні каньйону тече річка Радовна. На ній можна побачити багато вирів і водоспадів.
Над Радовною є багато підвісних дерев’яних і кам’яних мостів. Територія ущелини входить до словенського національного парку. Сюди туристи приїжджають, щоб поглянути на природу в первісній красі.
Національний парк Триглав
Є єдиним національним парком у Словенії. У своєму складі має вершину гори Триглав, яка вважається символом країни. Розташований на північному заході країни. Тут можна зустріти традиційні дерев’яні церкви.
Для туристів прокладені піші стежки. Взимку в національному парку зазвичай катаються на лижах. Влітку можна спробувати власні сили у екстремальних видах спорту. Зазвичай це рафтинг та інші види водних спусків.
Бохинське озеро
Розташоване на висоті 525 метрів на території общини Бохинь. Є найбільшим постійним озером у країні. Має ширину понад 4 кілометри. Це льодовикове озеро, яке утворилося завдяки морені.
Вода тут надзвичайно чиста. У ній мешкаються форель, акртичний голець і вісім видів молюсків. Є звичайні водорості теж. Сюди приїжджають просто для відпочинку, а також, щоб займатися спортом.
Предямський замок
Розташований у південно-центральній частині Словенії, в селі Предяма. Його збудували в історичному регіоні Внутрішня Крайна. Вперше згадується ще у ХІІІ столітті. У середні віки фортеця стала відомою як місце проживання лицаря Еразма Ямського.
За легендою, він вступив у протистояння з європейським аристократичним родом Габсбургів. Вважається, що Еразма загинув саме від їх рук. Сьогодні це фортеця у готичному стилі. У ХХ ст. тут знімали фільми за участі Джекі Чана.
Тож, Словенія – країна, куди можна поїхати з будь-якою метою: гуляти в парках, насолоджуватися архітектурою замків чи відпочивати біля озера. Тут чекають саме на вас.
Нагадуємо, раніше ми писали про наймістичніші міста світа, куди варто поїхати.
Станіслав Ткацевіч