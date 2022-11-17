Стежками Гаррі Поттера і Лари Крофт: Куди їхати кіноманам

Фільми про подорожі – це завжди цікаво та актуально. Та найцікавішою завжди лишається подорож у місця культових зйомок. Де можна на мить відчути себе героєм найвідоміших фільмів, читайте далі.

Гленфіннан, «Гаррі Поттер»

Залізничний віадук Гленфіннан у Шотландії збудували ще у 1897 році. Він має двадцять одну арку. Певний час він був найбільшою бетонною спорудою у світі. Його довжина – 380 метрів. Висота арок – 30 м. На цій залізничній лінії курсують пасажирські потяги.

Влітку відкривають туристичні маршрути. Це місце можна було бачити в кадрах різноманітних серіалів: «Шарлотта Грей», «Монарх Глена» і не лише. Утім, найбільше відомий Гленфіннан завдяки фільмам «Гаррі Потттер».

Алея Дарк Хеджес «Гра престолів»

Алея Дарк Хеджес розташована у графстві Антрім на території Північної Ірландії. Вона простягнулася між селами Армой і Странокум. Її дерева створюють особливий тунель. Саме його мільйони глядачів бачили у серіалі НВО «Гра престолів».

Вік букових дерев тут сягає більше 200 років. Сьогодні це місце, яке фотографують найбільше в регіоні. А ще за легендою, уже багато років алеєю гуляє привид Сірої Леді. Утім, ніхто не знаєто точно, хто цей дух.

Хоббітон, «Володар перснів» і «Хоббіт»

Це село у Новій Зеландії, яке створили спеціально для зйомок трилогії «Володар перснів» і «Хоббіт» за однойменними романами англійського письменника Дж. Р. Толкіна. Хоббітон можна знайти за 8 км від Хінуери та за 10 км від Матамати.

Тут справді можна відчути себе героєм кінофільму. У поселенні є кам’яні мости, мініатюрні паркани та неповторні будинки. Сьогодні це найпопулярніше місце Нової Зеландії, яке доступне відвідувачам з 9 ранку до 5 вечора.

Ваді-Рам, «Марсіанин», «Трансформери» і не лише

Також відома як Місячна долина. Це кам’яна пустеля та ваді у Йорданії. Вона розташована у провінції Акаба. Її поверхня нерівномірна, тому є різноманітні каньйони, впадини та височини.

Люди тут жили ще з доісторичних часів. У ХХ ст. в пустелі знайшли руїн набатейського храму. Унікальні місцеві казкові пейзажі можна побачити у фільмах «Марсіанин», «Трансформери», «Червона планета», «Алладін» і не тільки.

Снайфетльсйокутль і Ватнайокутль, «Інтерстеллар»

Льодовик Снайфетльсйокутль – це гора та однойменний парк у Ісландії. Вона є одним із найвідоміших місць країни. У романі французького письменника Жуля Верна головні персонажі потрапили у фантастичний світ саме у нього.

У сучасності льодовики відомі завдяки фільму «Інтерстеллар». Холодні марсіанські пейзажі Ісландії стали зразком планет, куди висадили героїв стрічки для пошуку астронавта, який вижив.

Камбоджа, «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць»

Храмовий комплекс Ангкор – найвідоміша пам’ятка екзотичної держави Камбоджа. Багато століть тому саме тут був центр Кхмерської імперії. Чимало реліквій дійшло до наших часів.

Справжню популярність це місце отримало на початку ХХІ ст. після виходу кінострічки про Лару Крофт. Саме в Камбоджі пройшла більша частина зйомок. А туристи навіть сьогодні приїжджають в Ангкор, щоб відчути себе героями фільму.

Нью-Йорк, «Мисливці на привидів»

Американський комедійно-фантастичний кінофільм 1984 року режисера Айвана Райтмана мав чималий успіх. За сюжетом, троє молодих вчених із Нью-Йорка займаються дослідження паранормальних явищ.

Потім їх виганяються з інституту і вони починають власний бізнес. За допомогою науки вони ловлять привидів. Зйомки фільму проходили у справжній пожежній частині Нью-Йорка в Мангеттені. Всередину зазвичай не пускають, але фото зовні робити можна.

Хунань, «Аватар»

Провінція Хунань розташована у центральній частині Китаю. Найвідоміша пам’ятка тут – це національний парк Чжанцзяцзе. Саме в ньому можна побачити тисячі гострих колон із кварцового піщаника. Їх висота часто сягає близько 200 метрів.

На території також є печери зі сталагмітами та сталактитами. Можна поглянути на водоспади, ліси та річки. Саме ці мальовничі пейзажі більшість глядачів уже бачила у фільмі «Аватар».

Тож, вирушайте у свою власну подорож культовими місцями кіно.

Нагадуємо, раніше виходив матеріал про наймістичніші місця світу, куди варто потрапити хоча б раз у житті.

Станіслав Ткацевіч