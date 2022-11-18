Tiktok заборонено в багатьох туристичних точках Непалу

Непальські туристичні місця заборонили мережу TikTok, щоб розігнати «натовпи творців селфі» та відновити спокій у священних місцях.

«Створення TikTok, вмикання гучної музики створює неприємності для паломників з усього світу, які приїжджають на місце народження Гаутами Будди», — каже Санурадж Шак’я, речник Lumbini Development Trust, який керує святинями в Лумбіні виданню Euronews .

Хоча відео в популярному додатку може тривати лише 15 секунд, забагато відвідувачів позують і танцюють перед релігійними пам’ятками. Це стосується й чудової ступи Будханат у Катманду. За останні місяці в буддистському місці паломництва Лумбіні, храмі Рам Джанакі в Джанакпурі та храмі Гадхімай у Барі також з’явилися знаки «ТікТок заборонено».

«Ми заборонили створення TikTok у священному саду та навколо нього, де розташовані головні храми», — коментує Санурадж Шак’я.

Після карантину люди звернули увагу на наймальовничіші місця гімалайської країни. І це не лише релігійні та історичні місця. Сільськогосподарські поля на півдні також вважаються хорошим фоном для деяких творців контенту.

«Дивіться, вони тут ходять, вони все знищують, вони топчуть мої сходи рису», — каже фермер Джаярам Тапа з обуренням.

Минулого року керівний комітет Будханатха, де паломники ходять за годинниковою стрілкою під охороною Будди, встановив камери відеоспостереження для захисту від інфлюенсерів. Задля дотримання правил у березні 2021 року також були залучені охоронці.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що Сербія вводить обмеження на в’їзд до країни для туристів.

Валерія Долматова