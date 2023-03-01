У пошуках романтики: На побачення до київського театру

Театр – найромантичніше місце, яке можна відвідати на побаченні. Вишукана атмосфера, неймовірний спектакль та жива музика – зроблять ваш вечір незабутнім. Але який саме театр відвідати у Києві?

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Де: площа Івана Франка, 3

Витончений та світлий ззовні, а всередині розкішний та ошатний – це все про цей театр! Якщо ви хочете сходити на комедію, то радимо виставу «Кайдашева сім’я», роль Кайдашихи грає, відома багатьом, Наталя Сумська. Також одна з найпопулярніших драм у цьому театрі «Наталка Полтавка».

Дві ці вистави є золотом української літератури, тож абсолютно точно варті вашої уваги. Сам театр знаходиться в тихеньких двориках центра міста. Ви побачите старовинний фонтан і лавки з чудернацькими пам’ятниками. Легка музика, яка грає на вулиці, додає атмосфери та шарму.

Обов’язково відвідайте театр імені Івана Франка, якщо ви в пошуках витонченої класики.

Київський академічний драматичний театр на Подолі

Де: Андріївський узвіз, 20 А,Б

Шукаєте щось більш сучасне, лаконічне та стильне? Тоді вам сюди! Театр на Подолі – молодий та прогресивний простір. Показує себе, як зразковий європейський театр, в якому поєднано мінімалізм і технології. Але локація театру історична та магічна, бо це саме серце Андріївського узвозу.

Вистави тут на будь-який смак та колір. Тут є й українська класика, наприклад, «Сто тисяч» Карпенка-Карого, а є й закордонні твори, такі як скандальна п’єса Джина Саллівана за всесвітньо відомим романом-антиутопією «1984».

Тож кожен знайде цікаве щось для себе в розділі «Репертуар» на сайті театру!

Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка

Де: вулиця Володимирська, 50

Не згадати цей театр було б помилкою, бо це головний театр опери та балету столиці! Починаючи свій шлях від метро Театральна, ми вже потрапляємо в казкову локацією з неймовірно гарними будинками.

Балет – це казково та ніжно, радимо звернути увагу на такі вистави як «Весілля Фігаро» та «Доктор Фауст», це дві чарівні й дуже гарні роботи. В театрі працює багатьма відома Кухар Катерина, тож можливо ви потрапите на балет саме з її участю!

Ми впевнені, що ця чудова атмосфера розкішності вас ще довго не буде відпускати та залишиться чимало спогадів після відвідування найбільшого музичного театру України!

Дикий Театр

Де: вулиця Васильківська, 1

«Обурює. Травмує. Викликає залежність.» Такий девіз цього театру й він максимально влучно пояснює сутність Дикого Театру. Через війну цілий рік заклад не працював, але ось з 22 лютого знову відкритий для гостей. Тож в цьому місяці театр представить такі вистави: «Квіти для Елджернона», «Червоне, чорне і знову червоне» та «Кайдаші 2.0.».

В березні обіцяють поновити «Кицюню», «Гей парад», «Жінко, сядь» та «Жуй. Ковтай». Трохи “крейзі”, еротично, абсолютно не стандартно, сучасно та оригінально – це про будь-яку виставу цього театру, тому ми не можемо виділити якусь одну конкретну, вони всі варті уваги.

Довіряйте просто сцені та насолоджуйтесь процесом і ми впевнені, ви залишитесь під враженнями!

Київський національний академічний Молодий театр

Де: вулиця Прорізна, 17

Ви молоді душею? Бо Молодий театр – театр для людей молодих душею! Основними напрямками діяльності театру є робота з молодими режисерами та сучасною драматургією, пошук нових форм, міжнародна діяльність і копродукція.

Найвідоміша вистава «Ставання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, чудова комедія для романтичного вечора! Але окрім цього тут багато цікавого й класичного, й сучасного, тому не зволікайте, а купуйте білети!

Прохолодні, затишні зали та професійні актори чекають саме на вас.

Для гарного продовження вечора після вистави завітайте в кав’ярню! Смачна кава завжди гріє душу.

Сподіваємось ви вже обираєте, що одягнути на ваш вечір в театрі!

Софія Осіння

(Фото у статті: Google maps)