Подорож у гості до прекрасного: Кінний туризм в Україні

Якщо ви шукаєте незвичний вид активного відпочинку, любите кемпінг та тварин, то кінний туризм для вас! У чому незвичність такого виду подорожей та де таке спробувати в Україні?

Що таке кінний туризм?

Кінний туризм – це подорож на конях особливим маршрутом. Це поєднання походу, спорту та відпочинку. Ну і, звичайно, це н лише спілкування з людьми, а й взаємодія з природою та з чудовими шляхетними тваринами – кіньми.

Особливості маршрутів кінного туризму у тому, що вони пролягають через заповідні зони, гори, історичні місця, дістатися можна у місця археологічних розкопок, відкритого видобутку корисних копалин та чимало інших цікавих місцин, куди автівкою не дістатися.

Територія України багата на чудові краєвиди, загадкові міцсини та історичні куточки, які можуть привернути увагу туристів з усього світу.

Яка користь прогулянки на конях?

Кінний туризм має певні переваги в порівнянні з іншими видами спорту та дозвілля. Їзда верхи відповідає вимогам активного відпочинку, оскільки забезпечує нормальне навантаження на всю скелетну мускулатуру і внутрішні органи людини. Під час туризму «у сідлі» навантаження на м’язи таке ж, як під час руху кроком зі швидкістю 4,5 км/год, а під час руху галопом — як на бігу.

Які переваги від звичайного походу?

По-перше, це те, що вам не треба тягнути речі на спині, бо у вас є вірний напарник і друг. За яким також треба доглядати під час подорожі, що буде цікавим досвідом.

По-друге, за один тур ви можете побачити чимало гарних локацій, – все залежить від маршруту.

По-третє, це взаємодія із конями.

Це неймовірні тварини, які чудово впливають на ментальне та фізичне здоров’я людини, а саме:

допомагають подолати стрес;

підвищують рівень відповідальності;

поліпшує роботу вестибулярного апарату;

зміцнює м’язи;

профілактика і лікування сутулості.

Чи потрібна якась підготовка?

Через те, що їздити верхи треба вміти, то існують різні категорії такого виду відпочинку. Туризм «у сідлі» поділяється на три рівні складності. Чим складніший рівень, тим вищий рівень фізичної підготовки та витривалості потрібний.

Найпростіший, легкий рівень – у дорозі до 6 днів, пройдений шлях – до 150 км. Істотних перешкод дорогою немає. Маршрут пролягає через рівнини, горбисту місцевість, лісові стежки.

Середня складність – 8 днів у дорозі та до 200 км. Тут вже доводиться долати лісові зарослі, неглибокі водойми, перевали, йти засніженими стежками.

Складний рівень – за 10 днів вдається подолати до 300 км маршруту. Рельєф не рівний, у траві можуть бути ями, болотиста місцевість, непередбачувані переправи через річки.

Правила у кінному туризмі

У будь-якому турі є інструктор, людина що буде з вами поруч і допоможе пройти маршрут безпечно і з користю. Але є стандартні правила безпеки поводження із конями, які краще знати одразу.

Не підходити до коня ззаду.

Зберігати спокій на коні, бо вони відчувають ваш страх. Та бути ласкавими, не кричати і не лякайте тварину.

Де в Україні популярний кінний туризм?

Найбільше цікавих маршрутів ви знайдете в горах Карпатах, наприклад, Рахівський район Закарпаття. Також багато на Поліссі, наприклад Волинська область радо покаже свої полонини.

Ціни

Вартість туру залежить від рівня складності, довжини маршруту та кількості днів. В середньому ціна 3000 гривень.

Отже, кінний туризм – це унікальний вид спорту та активного відпочинку. Це чудовий спосіб цікаво та нестандартно провести вихідні у веселій компанії у єдинстві з природою та тваринами.

А чи знаєте ви, що потрібно мати з собою у поході?

Цікавих та незабутніх вам вихідних!

Софія Осіння

(Фото у статті: ua.depositphotos.com)